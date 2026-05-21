Un jurado del condado de Summit absuelve a una niñera de abuso infantil y no logra llegar a un acuerdo en los demás cargos

Después de un juicio de cuatro días, un jurado declaró a Lindsay E. Johnson, de 33 años y residente de Herriman, inocente de cinco de los ocho cargos de abuso infantil agravado.

Sin embargo, el jurado de ocho miembros del condado de Summit se dividió en los otros tres cargos, lo que dio lugar a que se declarara juicio nulo el 4 de mayo.

Los cargos se presentaron en diciembre de 2024, después de que los médicos del Hospital Infantil Primario de Intermountain Health (Primary Children's Hospital) señalaran que un lactante bajo el cuidado de Johnson había sufrido lesiones compatibles con el síndrome del bebé sacudido. Según los documentos judiciales, el personal del hospital descubrió que el menor presentaba una hemorragia cerebral y fracturas óseas.

El hospital se puso en contacto con la Oficina del Alguacil del Condado de Summit al considerar que las lesiones del niño no habían sido accidentales.

Respecto a los cinco cargos relacionados con las fracturas de costillas y fémures del bebé, el jurado decidió por unanimidad que los fiscales no lograron probar la culpabilidad de la niñera.

Los tres cargos restantes por abuso infantil derivaban de otras lesiones, incluido el traumatismo craneoencefálico.

El abuso infantil agravado es un delito grave de segundo grado. Si Johnson hubiera sido condenada por este delito, cada cargo podría haber conllevado una pena de hasta 15 años de prisión o una multa máxima de 10,000 dólares.

La Oficina del Fiscal del Condado de Summit manifestó en un comunicado que está evaluando los "pasos adecuados a seguir" y que planea solicitar un nuevo juicio.

"Dado que el asunto sigue pendiente, estamos limitados en lo que podemos discutir públicamente en este momento", añadieron los fiscales.

El juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, había ordenado previamente que Johnson permaneciera recluida en la cárcel del condado de Summit y volvió a negarle la libertad bajo fianza el 5 de mayo, a la espera de un nuevo juicio. Su próxima audiencia judicial está programada para el 29 de mayo.

La abogada de Johnson, Kate Conyers, afirmó que la defensa confía en que el jurado absolverá por completo a su cliente en la próxima ocasión.

Artículo traducido por María Camperos

