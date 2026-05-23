El mayor proveedor de agua del condado de Summit realiza recortes tras una nevada deficiente

Darren Hess, quien supervisa las operaciones en el Distrito de Conservación de Agua de la Cuenca de Weber, informó a los residentes del condado de Summit en un panel de discusión el martes que el derretimiento de la nieve está "prácticamente terminado", y que concluyó un mes antes de lo habitual.

"A partir de ahora, hemos establecido un récord permanente con el año 2026", señaló en el evento "Tapping In", llevado a cabo en la sede de Mountain Regional Water. "Y no solo establecimos un récord, es decir, lo rompimos por completo. En la dirección equivocada. No es el tipo de récord que queremos imponer".

El distrito de agua de la Cuenca de Weber abastece a la mayor parte de los condados de Summit, Morgan, Weber y Davis a través de una red de embalses, tuberías y otra infraestructura. La entidad proyecta una escasez de agua "moderada" para el 1 de junio.

Debido a esto, la junta directiva del distrito aprobó un recorte del 20% para el riego agrícola, el riego de exteriores y los contratos de agua no tratada para este año.

Sin embargo, la Cuenca de Weber opera como distribuidor mayorista, lo que significa que la mayoría de los usuarios reciben el recurso a través de empresas de agua locales más pequeñas, que son las que figuran en sus facturas de servicios públicos.

Por lo tanto, los proveedores de agua individuales podrían decidir recurrir a otras fuentes para mitigar los recortes aplicados por la Cuenca de Weber.

En condiciones normales, una escasez moderada de agua también implicaría reducir el suministro residencial de interiores en un 5%. No obstante, Hess aclaró que el distrito de la Cuenca de Weber aún no tomará esa medida.

El moderador del panel del martes fue el exhidrólogo estatal y residente de Silver Springs, Matt Lindon. A pesar de los esfuerzos de los administradores del agua, Lindon presentó datos que demuestran que la temperatura promedio de Utah está aumentando, y lo hace de manera más acelerada en los últimos años. Los científicos señalan que este incremento térmico es el principal factor detrás de la sequía en el oeste del país.

"Me temo que el Gran Lago Salado (Great Salt Lake) está acabado. Se encamina hacia un colapso, probablemente este mismo año", pronosticó Lindon.

El concejal del condado de Summit, Chris Robinson, quien integra la junta de la Cuenca de Weber, señaló que no tiene la certeza de si el lago ha alcanzado un punto de no retorno.

"Tenemos la suerte de contar con la Cuenca de Weber como aliada en Snyderville Basin y en todo el condado, porque hemos puesto en marcha mecanismos que nos permitirán disponer del agua necesaria", declaró tras finalizar el panel.

A pesar de ello, Lindon sostiene que existe una necesidad urgente de implementar medidas de conservación a gran escala para asegurar el suministro de agua tanto para el consumo humano como para el propio lago.

"Podríamos dejar de quemar cosas; esa sería una gran solución", afirmó Lindon en referencia a los combustibles fósiles. "¿Pero qué podemos hacer a nivel individual? ¿Eliminar el césped de los jardines y los campos de golf? ¿Suspender la producción artificial de nieve? ¿Tomar duchas más cortas? ¿Reducir los centros de datos? O bien, podemos seguir bombeando nuestra agua subterránea, que es limpia y milenaria, hasta que se agote por completo".

Asimismo, concluyó que la conservación es, ante todo, una cuestión de "voluntad política", es decir, de si los líderes del oeste de los Estados Unidos logran ponerse de acuerdo sobre dónde y cómo aplicar las restricciones. En su opinión, es más efectivo presionar a los políticos, en lugar de a los comercializadores de agua, para impulsar dichos recortes.

Artículo traducido por María Camperos

