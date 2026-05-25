Autoridades piden no acercarse a un ciervo canadiense recién nacido avistado en un sendero de Park City

Funcionarios de vida silvestre de Utah están recordando a los residentes qué hacer al encontrarse con crías de animales en la naturaleza.

Un ciclista compartió un video con KPCW de un ciervo canadiense recién nacido en el sendero Flying Dog durante el fin de semana del Memorial Day.

La División de Recursos de Vida Silvestre de Utah (DWR, por sus siglas en inglés) señala que es muy común encontrar ciervos y ciervos canadienses jóvenes en todo el estado desde finales de mayo hasta junio.

Los cervatillos y las crías recién nacidas suelen estar solos durante sus primeras semanas de vida, por lo que las autoridades de vida silvestre instan a la población a no acercarse a ellos.

Si una persona toca al animal, deja su olor en él, lo que podría atraer a los depredadores hacia la criatura.

Después de dos o tres semanas, el cervatillo será lo suficientemente fuerte como para acompañar a su madre.

Los funcionarios de vida silvestre aconsejan a quienes realizan actividades recreativas al aire libre que den suficiente espacio a los animales y que nunca los retiren de la naturaleza ni se los lleven a casa.

Si el animal parece estar enfermo o herido, se debe reportar la situación a la oficina de la DWR más cercana .

Artículo traducido por María Camperos