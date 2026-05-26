El Concejo Municipal de Park City aprueba requisitos de gestión de residuos para los negocios locales

El Concejo Municipal de Park City aprobó cambios al código el 21 de mayo para incrementar los niveles de reciclaje.

Las nuevas normas exigen que las empresas de transporte de residuos se registren ante Park City, identifiquen los artículos que transportan, etiqueten los contenedores y presenten informes anuales sobre el peso de la carga.

El gerente de Sustentabilidad, Luke Cartin, señaló que las empresas recolectoras comenzarán a registrar cuánta basura, residuos orgánicos, reciclaje, cartón u otros materiales se recogen a partir de julio.

"Si recoges reciclaje o residuos de comida, solo queremos asegurarnos de que los lleves a una instalación que recicle o procese esos residuos orgánicos", comentó. "Porque les garantizo que todo el mundo ha escuchado alguna vez eso de que el camión de la basura recogió mi contenedor de desechos, luego recogió mi contenedor de reciclaje y todo fue a parar al mismo lugar".

Si los transportistas de residuos no cumplen con la normativa, podrían recibir una advertencia por escrito y una multa de hasta 500 dólares.

Por su parte, los negocios locales deben cumplir con estas reglas para obtener o renovar su licencia comercial, y disponen de varias opciones para hacerlo.

Estas incluyen presentar un comprobante de servicios activos de recolección de basura y reciclaje con un transportista autorizado, o bien participar en un programa de residuos compartidos, como el de la Alianza Histórica de Park City (Historic Park City Alliance).

Cartin explicó que esto genera un registro documental en caso de que surjan problemas con negocios que no sigan el protocolo.

"Si alguien dice: 'Oigan, tal negocio está tirando basura en nuestros contenedores', podemos ir a hablar con ese negocio y decirles: 'Oigan, revisemos su plan de residuos, veamos con quién tienen contratado el servicio'", señaló.

Los negocios también pueden transportar su propia basura y reciclaje por cuenta propia, pero deben registrarse ante la ciudad. Un ejemplo de esto sería un negocio con sede en el hogar que utiliza exclusivamente los servicios residenciales de recogida en la acera.

Los comercios también pueden ser multados por infracciones y deben seguir las normas relativas a la limpieza oportuna de derrames y contenedores desbordados.

La ciudad ofrecerá sesiones informativas sobre los nuevos requisitos. Habrá sesiones digitales y presenciales los días 9, 12, 17 y 18 de junio.

Artículo traducido por María Camperos

