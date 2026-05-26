El Distrito Escolar de Park City podría incorporar deportes de escuela secundaria básica (middle school) a su oferta a través de una organización sin fines de lucro

Hace un par de años, la familia de Chris Baer, un padre de Park City, estaba al límite.

Al igual que muchas familias estadounidenses, sus tres hijos optaron por jugar en clubes deportivos durante la escuela secundaria básica (middle school) debido a la falta de opciones en sus centros escolares.

El nivel de los clubes es más competitivo, pero también resulta más caro y exigente para las familias. Con Baer como entrenador y cada hijo practicando un deporte diferente, la familia nunca tenía tiempo para cenar junta.

La situación llegó a un punto crítico durante un torneo de clubes.

"Varios padres nos reunimos, éramos entrenadores de los clubes, y dijimos: 'Oigan, miren, estamos en un torneo en Mesquite, Nevada, y los dos equipos de Park City están jugando entre sí'", comentó. "¿Por qué estamos saliendo de nuestro pueblo, y mucho menos de nuestro estado, para hacer esto?".

Por ello, Baer y otros padres de Park City crearon City League en 2025. Esta organización sin fines de lucro se asoció con Basin Recreation para ofrecer deportes recreativos a los niños locales de primero a quinto de primaria, logrando la participación de más de 800 menores durante su primer año.

Ahora, City League busca asociarse con el Distrito Escolar de Park City para ampliar su oferta a los estudiantes de secundaria básica. Baer presentó una propuesta ante la Junta de Educación el 19 de mayo.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría , alrededor del 70% de los niños estadounidenses dejan de practicar deportes organizados a los 13 años debido a lesiones y al agotamiento físico y mental (burnout).

Quienes lo dejan pueden tener dificultades para volver a hacer deporte. Por otro lado, los niños que se quedan a menudo deben enfocarse en una sola disciplina bajo una mayor presión de rendimiento. En cualquiera de los dos casos, los jóvenes atletas pueden ser más propensos a sufrir lesiones.

"La cantidad de cirugías reconstructivas de rodilla que estamos viendo en atletas de secundaria no tiene precedentes", señaló Baer. "Todos los psicólogos y fisiólogos deportivos coinciden en que se debe ser un atleta bien diversificado".

A través de la alianza entre City League y el Distrito Escolar de Park City, Baer espera que más estudiantes locales de secundaria básica se reincorporen al deporte. Todos los niños tendrían la oportunidad de jugar, independientemente de su nivel de habilidad.

La organización sin fines de lucro realizó un programa piloto este año con la escuela secundaria básica Ecker Hill Middle School, formando equipos mixtos de baloncesto y balonmano. Para el ciclo escolar 2026-2027, quieren oficializar la alianza. La organización planea ofrecer fútbol, campo a través (cross country) y flag football en el otoño; baloncesto, lucha libre y deportes electrónicos (e-sports) en el invierno; y béisbol, sóftbol y balonmano en la primavera.

Baer explicó que las familias se seguirían inscribiendo a través del sitio web de Basin Recreation, pero los equipos llevarían la identidad y el nombre de Ecker Hill. Algunos entrenadores serían profesores, mientras que otros serían empleados de City League.

"Creo que lo que resultaría más motivador para el sentido de pertenencia de los atletas, para su identidad y para sentirse parte de la comunidad, es estar en... el equipo de baloncesto de la escuela secundaria básica de Park City", afirmó.

Los miembros de la junta se mostraron entusiasmados con la propuesta, especialmente Eileen Gallagher, quien es pediatra. Mencionó que existen muchos datos que demuestran la importancia de mantener a los niños en múltiples deportes al menos hasta la secundaria básica, si no es que durante toda la preparatoria.

Actualmente se está redactando un memorando de entendimiento para el programa, el cual se presentará a la junta para su aprobación en junio.

Artículo traducido por María Camperos