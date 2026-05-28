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El Mercado de Agricultores de Park City celebra 25 años este verano

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 28, 2026 at 2:08 PM MDT
The Park City Farmers Market will be open every Wednesday starting May 28 at the First Time Lot at Park City Mountain.
Parker Malatesta
/
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El Mercado de Agricultores de Park City (Park City Farmers Market) estará abierto todos los miércoles en el estacionamiento First Time Lot de Park City Mountain.

Los proveedores locales venderán productos agrícolas frescos, productos horneados y más.

El Mercado de Agricultores de Park City celebrará su vigesimoquinto aniversario cuando abra sus puertas para la temporada el 27 de mayo.

El mercado se ubica en el estacionamiento First Time de Park City Mountain. Estará abierto todos los miércoles de 11 a. m. a 5 p. m., llueva o truene.

El panadero de Kamas, Volker Ritzinger, fundó el mercado para compartir sus panes artesanales. El mercado se trasladó a la base de Canyons Resort en 2001 antes de regresar a su ubicación original en Park City Mountain en 2024, cuando comenzó la construcción del estacionamiento techado en el lote del Cabriolet.

Artículo traducido por María Camperos
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