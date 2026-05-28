El Mercado de Agricultores de Park City celebra 25 años este verano

El Mercado de Agricultores de Park City celebrará su vigesimoquinto aniversario cuando abra sus puertas para la temporada el 27 de mayo.

El mercado se ubica en el estacionamiento First Time de Park City Mountain. Estará abierto todos los miércoles de 11 a. m. a 5 p. m., llueva o truene.

El panadero de Kamas, Volker Ritzinger , fundó el mercado para compartir sus panes artesanales. El mercado se trasladó a la base de Canyons Resort en 2001 antes de regresar a su ubicación original en Park City Mountain en 2024 , cuando comenzó la construcción del estacionamiento techado en el lote del Cabriolet.

Artículo traducido por María Camperos

