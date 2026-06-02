El Mirror Lake Diner de Kamas construirá un campo de minigolf y un estacionamiento en el terreno contiguo

La construcción de un campo de minigolf de 18 hoyos comenzará este verano en el terreno baldío contiguo al Mirror Lake Diner, ubicado en el 55 de South Main Street. El propietario del restaurante, Gabe Morin, compró la parcela de 1 acre en diciembre.

"No hay nada parecido por aquí, y creo que será genial para la comunidad tener algo así", comentó a KPCW.

El minigolf no fue la primera opción de Morin para el terreno. Al principio, su intención era resolver la complicada situación del estacionamiento durante las horas pico del brunch.

"Llevo 13 años mirando esta propiedad y pensando: 'Esta es la solución a nuestros problemas. Podemos ampliar nuestra terraza, podemos ampliar el restaurante y podemos tener un gran estacionamiento que lo rodee'", explicó.

Connor Thomas / KPCW El Mirror Lake Diner se encuentra junto a un terreno baldío de un acre donde solía haber una casa de un siglo de antigüedad y algunos pinos. Morin señala que ambos presentaban riesgos de seguridad, incluyendo la presencia de asbesto en la vivienda.

El restaurante en sí tiene 80 años de antigüedad, por lo que Morin explicó que adaptarlo a los códigos de construcción vigentes mediante una renovación o ampliación resultaba económicamente prohibitivo.

"Estaba abierto a sugerencias, pero el minigolf es divertido. A todo el mundo le gusta el minigolf", comentó Morin.

La Comisión de Planificación de la Ciudad de Kamas dio su aprobación el 5 de mayo. El siguiente paso consiste en obtener los permisos para la entrada al estacionamiento desde la ruta estatal 32.

Morin señala que esto tomará más tiempo de lo previsto originalmente, lo que retrasará la fecha de inauguración.

"Si estamos jugando al golf para el Día del Trabajo (Labor Day), estaré feliz, y mi meta inicial era para el Cuatro de Julio", expresó. "Esa es la realidad de los permisos y todos esos trámites".

Connor Thomas / KPCW El Mirror Lake Diner se encuentra junto a un terreno baldío de un acre donde solía haber una casa de un siglo de antigüedad y algunos pinos. Morin señala que ambos presentaban riesgos de seguridad, incluyendo la presencia de asbesto en la vivienda.

Los automóviles ingresarán entre el edificio actual del restaurante y el futuro edificio de concesiones, y se estacionarán a un costado del restaurante y de la terraza.

El campo rodeará la parte trasera y el lado sur de la propiedad. Habrá cercas para brindar privacidad y para detener las pelotas de golf desviadas.

El diseño del paisaje estará compuesto principalmente por arbustos, rocas y árboles.

Artículo traducido por María Camperos

