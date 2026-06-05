Los ingresos por impuestos a las ventas de marzo en Park City caen un 20% en comparación con 2025

El administrador de la ciudad de Park City, Adam Lenhard, señaló que marzo fue un mal mes en lo que respecta a los impuestos municipales a las ventas: los ingresos disminuyeron 1.4 millones de dólares, es decir, alrededor de un 20% en comparación con 2025. Esta cifra excluye los impuestos sobre el alojamiento transitorio procedentes de estancias hoteleras y alquileres a corto plazo.

"Marzo fue precisamente el momento en que el impacto de ese invierno tan flojo finalmente se reflejó en las cifras", afirmó el 3 de junio durante el programa Local News Hour de KPCW.

De acuerdo con un informe del personal municipal , los impuestos a las ventas de los primeros meses del invierno mostraron una mayor resistencia de lo previsto, considerando las escasas nevadas de la temporada. Sin embargo, para marzo, la falta de nieve y de visitantes en los centros de esquí provocó una baja en el gasto dentro de la ciudad.

Asimismo, la recaudación por impuestos a las ventas de enero a marzo registró una caída del 9% en comparación con el año anterior.

Marzo representa uno de los meses de recaudación invernal más importantes para la ciudad y resulta crucial para la planificación del presupuesto del próximo año fiscal, el cual comienza en julio.

A pesar de que los ingresos de marzo se ubicaron un 19% por debajo del presupuesto proyectado para 2025, Lenhard aseguró que la ciudad aún podrá equilibrar el plan financiero.

"Contamos con reservas sólidas, y esta es la razón exacta por la que tenemos esos fondos: para compensar algún año de bajas ocasionales", explicó. "En este momento, estamos viendo el invierno pasado como una anomalía, y esperamos que este próximo invierno sea excelente".

Lenhard añadió que la mayor preocupación de la ciudad radica en el impacto sufrido por los negocios y los trabajadores locales.

"Eso representó una disminución drástica en sus ingresos, por lo que nos preocupa mucho la estabilidad de nuestros comercios locales y su capacidad para soportar estas rachas de vacas flacas", expresó.

Los ingresos por impuestos a las ventas se destinan al fondo general de Park City, el cual financia la nómina de empleados y los servicios fundamentales, incluyendo la policía, el mantenimiento de calles, la gestión de áreas protegidas y la biblioteca.

Artículo traducido por María Camperos

