Candidatos del condado de Summit afirman que el ICE impacta las denuncias de delitos y las escuelas

El Distrito 5 del Concejo del Condado de Summit abarca Jeremy Ranch, la mayor parte de Pinebrook y Summit Park. Meredith Reed, miembro de la junta escolar de Park City, se enfrenta al titular Canice Harte en las elecciones primarias demócratas de este mes.

En medio de una ofensiva de inmigración a nivel nacional, ambos candidatos compartieron el impacto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la vida diaria del condado de Summit.

Según Reed, el distrito escolar está registrando un menor número de solicitudes para el programa de almuerzos gratuitos o a precio reducido.

"Las familias tienen miedo de presentar la solicitud para que sus hijos reciban alimento", señaló. "Tenemos niños que se graduaron el año pasado cuyos padres habían sido detenidos apenas una semana antes. Tenemos niños que tienen miedo de ir a la escuela".

Precisó, sin embargo, que el ICE no ha ingresado a las escuelas de Park City.

Por su parte, Harte se desempeña como oficial (deputy) y gerente de operaciones de búsqueda y rescate de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit.

"Hace poco estuve en una obra en Silver Creek Village; a alguien le habían robado sus herramientas y se generó una disputa", relató. "Cuando fui a hablar con las personas involucradas para obtener información y descifrar qué había pasado, su principal preocupación era que tenían citas próximas con el ICE. Por lo tanto, no quisieron presentar la denuncia".

A Harte le preocupa el daño y el "comportamiento depredador" al que los residentes latinos podrían quedar expuestos si tienen miedo de reportar incidentes a la policía.

En ocasiones anteriores, el ICE ha notificado a las autoridades del condado de Summit y de Park City cuando planea realizar operativos en la zona, aunque la agencia federal no requiere de su permiso. Ninguno de los dos candidatos ofreció estrategias específicas sobre cómo debería el condado de Summit colaborar o responder ante las acciones de control de dicha entidad.

Estas declaraciones se emitieron el pasado lunes durante un foro de candidatos organizado por KPCW y el Park Record, de cara a las elecciones primarias del 23 de junio.

Los votantes del Distrito 4, que abarca la zona central de Snyderville Basin, también deberán elegir entre dos candidatos demócratas.

Al no haber candidatos republicanos ni independientes registrados en la contienda, es muy probable que las primarias demócratas definan la elección en ambos distritos.

Artículo traducido por María Camperos

