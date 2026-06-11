Conozca a Adam Bunker, el nuevo gerente del aeropuerto de Heber City

La postulación de Adam Bunker, residente de Orem, para el cargo de gerente del Aeropuerto de Heber Valley fue aprobada por el Concejo Municipal de Heber City durante su sesión del martes por la noche.

Bunker se impuso ante cerca de 80 aspirantes de todo el país que se postularon para el puesto. En un principio fue nominado por la alcaldesa de Heber City, Heidi Franco, y posteriormente fue entrevistado por un panel integrado por actores clave del sector aeroportuario y líderes de la ciudad.

"Buscábamos a alguien con experiencia aeroportuaria, en gestión de presupuestos y en supervisión, pero que también contara con los conocimientos de la FAA (Administración Federal de Aviación) y la experiencia en gestión de subvenciones que evidentemente vamos a necesitar y a seguir aplicando aquí en el aeropuerto", señaló Franco.

Bunker se desempeñó anteriormente como subgerente de este mismo aeropuerto y como especialista en operaciones en el Aeropuerto de Spanish Fork. Sucede en el cargo al exgerente Travis Briggs, quien dejó el puesto en abril .

En declaraciones a KPCW, Bunker manifestó que espera con entusiasmo respaldar el crecimiento económico del aeropuerto, de cara a la preparación de Utah para recibir los Juegos Olímpicos en 2034. Asimismo, destacó su interés por proteger la aviación general (GA, por sus siglas en inglés), la cual en Heber está compuesta por pequeñas avionetas de hélice y otras aeronaves ligeras.

Indicó que desea "hacer de este un lugar acogedor y un sitio que —valga el juego de palabras— sirva de pista de despegue para el crecimiento económico, además de proteger la aviación general que ya se encuentra instalada".

La visión de Bunker incluye la construcción de más hangares para aeronaves pequeñas y transformar el aeropuerto en un destino más atractivo para el aterrizaje de pilotos recreativos. Actualmente, el aeropuerto alberga más de 100 aviones y cuenta con varias decenas de hangares.

"La aviación es mucho más accesible de lo que la mayoría de la gente cree, y me encantaría que Heber fuera un referente de eso: que uno pueda ir a Heber, subirse a un planeador, a un helicóptero o a una avioneta, y que el piloto te explique todo el funcionamiento", expresó Bunker, quien se encuentra en proceso de obtener su propia licencia de piloto.

Bunker posee una licenciatura en Gestión de la Aviación y una maestría en Gestión de Ingeniería y Tecnología, ambas obtenidas en la Universidad de Utah Valley.

Entre sus responsabilidades principales estará la implementación de las políticas municipales y las recomendaciones presupuestarias, al tiempo que atiende las necesidades de los usuarios del aeropuerto. Al respecto, afirmó que su prioridad será mantener una comunicación clara.

"Al estar en el terreno día a día, creo que puedo aportar mucho para ayudar a que la gente entienda qué es lo que está pasando y por qué se están haciendo las cosas", concluyó.

El concejo municipal aprobó su nombramiento por unanimidad.

Artículo traducido por María Camperos

