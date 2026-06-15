Un famoso doble de riesgo de Utah se encuentra entre los dos fallecidos en un accidente de salto BASE

La Oficina del Alguacil del Condado de Grand informó que el incidente ocurrió mientras ambos hombres realizaban saltos en la remota zona de Mineral Bottom, ubicada a unas 30 millas al suroeste de Moab. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos.

La oficina del alguacil identificó a Lewis, de 39 años y también conocido como "Sketchy Andy", como una de las víctimas mortales. El acróbata y guía de aventuras al aire libre era reconocido por sus maniobras de riesgo en la zona de Moab y sus alrededores, incluidos los saltos BASE en tándem, así como por compartirlas en sus redes sociales.

También participó realizando acrobacias sobre una cuerda tensa durante el espectáculo de medio tiempo de Madonna en el Super Bowl de 2012.

A finales de 2020, Lewis captó la atención nacional tras afirmar que había ayudado a retirar un misterioso obelisco plateado de una zona remota del desierto alto del condado de San Juan.

Un hombre de 50 años que también falleció en el accidente aún no ha sido identificado.

El término BASE (por sus siglas en inglés) hace referencia a las cuatro categorías de objetos desde las que se lanzan los saltadores: edificios, antenas, viaductos o puentes y tierra. Se considera que esta práctica es significativamente más peligrosa que el paracaidismo desde un avión.

De acuerdo con el Centro de Paracaidismo de Wisconsin , el salto BASE tiene una tasa de mortalidad de 1 por cada 2,300 saltos, en comparación con 1 por cada 357,000 saltos en el paracaidismo convencional.

Artículo traducido por María Camperos