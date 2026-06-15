Park City Toastmasters ofrecerá capacitación en oratoria al estilo TEDx

Toastmasters, un grupo dedicado a la oratoria y el liderazgo, se ha asociado con el entrenador de oratoria ejecutiva John Bates para ofrecer una capacitación única en comunicación y liderazgo que comenzará el 23 de junio.

Karen Stone, miembro de Toastmasters, comentó que conoció a Bates a través de un mentor.

"Hemos reestablecido nuestra relación con él y, básicamente, lo estamos contratando para que entrene a nuestros miembros a medida que preparan sus discursos, con el fin de que logren presentaciones realmente pulidas, al estilo de un evento de tipo TEDx", señaló el 12 de junio durante el programa Local News Hour de KPCW .

Bates es un experto en oratoria ejecutiva radicado en Park City. Anteriormente ha entrenado a miembros de la alta dirección y a oradores de eventos TED y TEDx en habilidades de comunicación.

El especialista ofrecerá asesoría individualizada a cerca de una docena de miembros de Toastmasters de la zona mientras trabajan en el desarrollo de discursos o presentaciones de entre 4 y 12 minutos de duración.

La serie concluirá en octubre con un evento de exhibición de tres horas.

El club Park City Toastmasters se reúne los martes a las 5:30 p.m. en la Biblioteca de Park City, y los segundos martes de cada mes en Kiln Park City, en Kimball Junction.

Las reuniones están abiertas a los invitados que reserven su lugar con anticipación.

Artículo traducido por María Camperos