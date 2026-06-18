Snyderville Basin Rec pedirá a los votantes la aprobación de bonos para nuevos edificios

El Distrito Especial de Recreación de Snyderville Basin planea incluir la aprobación de bonos en la boleta electoral de noviembre para financiar la construcción de nuevas instalaciones.

Esto incluye polideportivos (fieldhouses) en la propiedad Cline Dahle, perteneciente al condado de Summit y ubicada junto a la Escuela Primaria Jeremy Ranch, así como en terrenos de Silver Creek Village.

El director del distrito, Robert Parrish, señaló que se ha hablado de estos edificios durante años y que ahora el distrito se lo está "tomando en serio".

"Estamos en el punto en el que estamos tomando una decisión; estamos avanzando", manifestó ante el Consejo del Condado de Summit el 17 de junio. "Estamos recopilando un poco más de información pública y algunas opiniones de nuestros residentes sobre lo que ellos quieren".

Parte de la urgencia se basa en el crecimiento que Basin Rec proyecta para la zona.

La población del condado de Summit se ha mantenido estancada —o incluso ha disminuido — desde el auge de la era de la pandemia, pero se prevé que el crecimiento se reanude.

Parrish explicó que él y los planificadores del condado revisaron cada desarrollo propuesto o aprobado en Snyderville Basin, y determinaron que podría haber 4,600 unidades de vivienda en la próxima década.

"Muy pronto comenzaremos a ver una gran cantidad de crecimiento llegando a Basin [Rec], y necesitamos ser capaces de responder a eso", afirmó Parrish.

Además, según los cálculos de Basin Rec, el polideportivo actual en Kimball Junction alcanzará su máxima capacidad el próximo año. Parrish reconoció que muchos residentes ya consideran que el lugar está saturado durante las horas pico.

Parrish no estaba preparado el 17 de junio para detallar al consejo del condado a cuánto ascenderían los bonos del distrito. Planea presentar más información a los miembros del consejo el 15 de julio, incluyendo representaciones visuales (renderings) y la arquitectura de los edificios.

En consonancia con propuestas anteriores, Basin Rec mantiene sus planes de construir un centro acuático en Silver Creek. Este se ubicaría a lo largo de Pace Frontage Road, frente a Highland Estates, cruzando la autopista U.S. Highway 40.

Por su parte, está previsto que la instalación de Cline Dahle cuente con muros de escalada en interiores y canchas deportivas.

En el periodo previo a noviembre, los miembros del consejo del condado instaron a Basin Rec a comunicar claramente a los residentes los detalles financieros de los bonos.

Parrish estuvo de acuerdo. Vaticina que los pagos individuales de los residentes por concepto del bono disminuirían con el tiempo a medida que se liquide otra deuda y crezca la base impositiva del condado.

También observó que el impuesto federal sobre la renta se reduciría si una mayor parte de esos ingresos se destina al impuesto sobre la propiedad.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos