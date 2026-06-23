Las obras de High Valley Transit van adelantadas según lo programado; nuevos desvíos en Park City

Las obras de High Valley Transit desviarán el tráfico de manera temporal nuevamente en Park City, a medida que los trabajos continúan adelantándose a lo programado.

El proyecto de siete millas (aproximadamente 11 kilómetros) desde Kimball Junction hasta la zona urbana de Park City añadirá carriles exclusivos para autobuses, con el fin de evitar la congestión a lo largo de la ruta estatal 224.

El director de desarrollo de High Valley Transit, Gabe Shields, señaló que algunos de los trabajos que se están realizando actualmente no estaban programados sino hasta 2027.

"Por ejemplo, la obra que se observa entre Canyons y White Pine no estaba prevista hasta el próximo verano; sin embargo, se tuvo la capacidad de reestructurar el calendario y adelantar esas labores para este año. Lo mismo ocurre con parte de los trabajos que se realizan cerca de McPolin Barn; esa obra en el camellón central también estaba programada para el próximo verano", explicó a KPCW.

Shields detalló que las cuadrillas también se encuentran reubicando desagües pluviales y otros servicios públicos a lo largo de la ruta estatal 224.

Debido a esto, será necesario cerrar carriles en Park Avenue y Deer Valley Drive en horario nocturno, de 7 p. m. a 7 a. m., hasta el 26 de junio.

Se aconseja a los conductores seguir las señales de desvío y reducir la velocidad en las zonas de construcción.

Se prevé que las obras del proyecto de tránsito rápido de autobuses concluyan en 2028, año en que también comenzarán a operar los servicios.

High Valley Transit es patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos

