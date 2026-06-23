© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
UTAH PRIMARY ELECTIONS: Results available after 8 p.m.

Las obras de High Valley Transit van adelantadas según lo programado; nuevos desvíos en Park City

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 23, 2026 at 11:00 AM MDT
Construction at the intersection of state Route 224 and Deer Valley Drive. The work is part of High Valley Transit's Bus Rapid Transit project aimed at alleviating winter traffic in and out of Park City.
High Valley Tranist
Obras en la intersección de la ruta estatal 224 y Deer Valley Drive. Los trabajos forman parte del proyecto de tránsito rápido de autobuses (Bus Rapid Transit) de High Valley Transit, cuyo objetivo es mitigar el tráfico de invierno en los accesos a Park City.

Se cerrarán carriles en Park Avenue y Deer Valley Drive en horario nocturno, de 7 p. m. a 7 a. m., hasta el 26 de junio.

Las obras de High Valley Transit desviarán el tráfico de manera temporal nuevamente en Park City, a medida que los trabajos continúan adelantándose a lo programado.

El proyecto de siete millas (aproximadamente 11 kilómetros) desde Kimball Junction hasta la zona urbana de Park City añadirá carriles exclusivos para autobuses, con el fin de evitar la congestión a lo largo de la ruta estatal 224.

El director de desarrollo de High Valley Transit, Gabe Shields, señaló que algunos de los trabajos que se están realizando actualmente no estaban programados sino hasta 2027.

"Por ejemplo, la obra que se observa entre Canyons y White Pine no estaba prevista hasta el próximo verano; sin embargo, se tuvo la capacidad de reestructurar el calendario y adelantar esas labores para este año. Lo mismo ocurre con parte de los trabajos que se realizan cerca de McPolin Barn; esa obra en el camellón central también estaba programada para el próximo verano", explicó a KPCW.

Shields detalló que las cuadrillas también se encuentran reubicando desagües pluviales y otros servicios públicos a lo largo de la ruta estatal 224.

Debido a esto, será necesario cerrar carriles en Park Avenue y Deer Valley Drive en horario nocturno, de 7 p. m. a 7 a. m., hasta el 26 de junio.

Se aconseja a los conductores seguir las señales de desvío y reducir la velocidad en las zonas de construcción.

Se prevé que las obras del proyecto de tránsito rápido de autobuses concluyan en 2028, año en que también comenzarán a operar los servicios.

High Valley Transit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver