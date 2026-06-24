El peligro de incendios en el condado de Summit aumenta a "extremo" mientras varios fuegos arden en Utah

Las autoridades han elevado el peligro de incendios del condado de Summit al nivel "extremo", ante la expectativa de tormentas eléctricas en la zona de Wasatch Back esta semana.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, señaló que las tormentas podrían representar una amenaza crítica de incendios.

"Las principales amenazas de estas tormentas serán el potencial de vientos dañinos de hasta 60 millas por hora, y también la posibilidad de que se presenten descargas eléctricas", explicó en el programa Local News Hour de KPCW el 24 de junio.

Los equipos de bomberos están combatiendo varios siniestros en todo el estado, incluyendo tres nuevos incendios registrados desde el martes en los condados de Salt Lake y Box Elder.

El mayor incendio del estado, el de Cottonwood, ha consumido casi 60,000 acres desde que fue detectado el 22 de junio. El fuego amenaza estructuras cerca del complejo turístico Eagle Point Resort en el condado de Beaver, y se ha pedido a los pueblos cercanos que estén listos para evacuar.

Utah ha registrado 350 incendios forestales desde el comienzo del año. Alrededor del 76% de ellos han sido provocados por la actividad humana.

El condado de Summit ha reportado 23 incendios forestales en lo que va de la temporada, de los cuales el más grande quemó 5 acres. Por su parte, el condado de Wasatch ha reportado cuatro, ninguno de más de un acre.

Gran parte de Utah se encuentra bajo restricciones de fuego de la Fase 1 , incluyendo a Park City y las zonas no incorporadas de los condados de Summit y Wasatch.

Dichas restricciones prohíben el uso de fuegos artificiales, fogatas al aire libre (excepto dentro de fogoneros o fosas establecidas) y fumar cerca de vegetación seca.

Artículo traducido por María Camperos