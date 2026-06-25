Babalis y Harte lideran las primarias con algunas boletas aún por escrutar en el condado de Summit

Es muy probable que las primarias demócratas definan las contiendas para los Distritos 4 y 5 del Concejo del Condado de Summit, ya que no hay candidatos republicanos ni independientes registrados por escrito (write-ins).

Los resultados extraoficiales de la Oficina del Secretario del Condado de Summit muestran a Christie Babalis a la cabeza en la primaria demócrata del Distrito 4, y a Canice Harte con una ligera ventaja en el Distrito 5.

Esta elección del concejo es la primera en el condado de Summit que se realiza con cinco distritos separados, lo que ha dado lugar a un menor número de votos emitidos y a márgenes de victoria más estrechos. La participación electoral en las primarias demócratas del condado de Summit fue de aproximadamente el 43%.

Babalis, abogada y debutante en la política, se enfrentó al excomisionado de planificación John Kucera para representar a la zona central de Snyderville Basin. Los resultados extraoficiales hasta el 24 de junio mostraban que ella obtuvo 427 votos frente a los 378 de Kucera.

En el área de Jeremy Ranch, el actual miembro del concejo, Harte, aventajaba a Meredith Reed, miembro de la junta escolar de Park City, por apenas 14 votos (357 a 343).

Asimismo, hasta el 24 de junio, la Oficina del Secretario del Condado de Summit había recibido 183 boletas que no pudo contabilizar. Esto podría deberse a que las firmas de los votantes no coincidían con las que los secretarios tienen registradas, o a que el votante omitió o escribió incorrectamente los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social o de su licencia de conducir en la boleta.

La oficina del secretario notificará a esos votantes por correo y les explicará cómo verificar su boleta para que pueda ser contada. Esto puede implicar acudir a la oficina en Coalville para firmar la documentación en persona. El plazo para hacerlo vence al mediodía del 6 de julio, antes de que el condado de Summit haga oficiales los escrutinios el 7 de julio.

Aún no está claro si las boletas pendientes pertenecen a los Distritos 4 o 5 del Concejo del Condado de Summit, ni si corresponden a las primarias republicanas o demócratas. Tampoco se sabe cuántas de esas 183 boletas serán contabilizadas finalmente, lo que deja las contiendas del concejo en un margen demasiado estrecho para declarar un ganador antes del 7 de julio.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos

