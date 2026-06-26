Los votantes de Park City respaldan a Pierce; el condado de Wasatch lleva a Searle a la victoria en las primarias de la Cámara de Utah

El concejal del condado de Wasatch, Luke Searle , avanzará a las elecciones generales de noviembre tras ganar las primarias para el Distrito 59 de la Cámara de Representantes estatal, el cual abarca todo el condado de Wasatch y también Park City.

El candidato republicano obtuvo el 55% de los votos, en comparación con el 45% de su oponente, Jeffrey Pierce.

Un análisis más detallado de los resultados muestra que los votantes del condado de Summit difirieron de los del condado de Wasatch.

Searle se adjudicó el voto del condado de Wasatch —que representa la mayor parte del distrito por un margen amplio— con un 58%, situándose casi 900 votos por delante de Pierce.

Sin embargo, Pierce ganó en Park City con una proporción de 2 a 1, logrando 500 votos frente a los 250 de Searle.

De cara a las elecciones generales, Searle señaló que comprende por qué los votantes del condado de Summit prefirieron al candidato que reside en Park City, al tiempo que aseguró a los habitantes locales su compromiso de trabajar para cada uno de los ciudadanos.

"Agradezco el apoyo que recibí en el condado de Summit y seguiré trabajando muy duro allá", afirmó.

Añadió que valora la toma de decisiones a nivel local y que aportará al Capitolio estatal su perspectiva como alguien que está criando a una familia en la región del Wasatch Back.

"He estado en el concejo municipal y entiendo que el control local es sumamente importante, al igual que lo son la reducción de los impuestos a la propiedad y el brindar un alivio real a nuestros adultos mayores y a nuestras familias", expresó.

Searle se enfrentará a la demócrata y exalcaldesa de Midway, Celeste Johnson , en las elecciones de noviembre.

Cuando Johnson anunció su candidatura en enero, declaró a KPCW que sería una voz firme para defender los temas prioritarios del Wasatch Back.

"Este será mi único trabajo", aseguró. "Podré analizar a fondo la legislación y me apasionará asegurarme de que el distrito se mantenga debidamente informado".

Ambos candidatos coinciden en que el Wasatch Back tiene necesidades distintas a las del Wasatch Front, por lo que los legisladores estatales deben abogar por la comunidad en consecuencia.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 3 de noviembre. Los resultados de las elecciones primarias se certificarán el 1 de julio.

Artículo traducido por María Camperos

