Este sitio de Park City es uno de los lugares en mayor riesgo de Utah

El molino Silver King forma parte del Distrito Histórico Nacional de la Mina Silver King Coalition y se encuentra en peligro de colapso debido a décadas de abandono y exposición a la intemperie.

Otros edificios incluidos en la lista de 2026 son la escuela secundaria Dixon (Dixon Middle School) en Provo, la escuela primaria de Rowland Hall en Salt Lake City, el antiguo ayuntamiento y biblioteca de Kaysville (Old Kaysville City Hall and Library) y el poblado de Cisco en el condado de Grand, cerca de la Interestatal 70.

Anteriormente, Preservation Utah ya había añadido las construcciones con estructura en forma de "A" (A-frame buildings) de Park City, el edificio Thaynes Headframe, el corredor de la calle Main Street de Kamas y la casa de Bryon T. Mitchell en Francis.

El edificio Headframe de la mina Silver King Coalition de Park City también figuró en la lista en 2024, pero logró salvarse gracias a un proyecto de rehabilitación liderado por la organización Friends of Ski Mountain Mining History .

Artículo traducido por María Camperos.

