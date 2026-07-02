"Invertir en la gente": el Distrito Escolar del Condado de Wasatch aprueba un presupuesto de 193 millones de dólares para el año fiscal 2027

La Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Wasatch aprobó el 29 de junio un presupuesto de 193 millones de dólares para el año fiscal 2027 . Esto representa unos 57 millones de dólares menos que el presupuesto del año fiscal 2026, que fue de 250 millones de dólares, debido a que la construcción de la escuela secundaria Deer Creek High School está casi terminada.

Se han reservado casi 136 millones de dólares para el fondo general del distrito, de los cuales casi el 90% se destina a salarios y beneficios para los puestos de atención directa a los estudiantes. Esto incluye a maestros, asistentes educativos (para profesionales) y conductores de autobuses.

El administrador de empresas del distrito, Jason Watt, señaló que el fondo general es unos 11 millones de dólares más alto que el del año pasado para cubrir los incrementos salariales.

La miembro de la junta, Breanne Dedrickson, afirmó que la asignación de dinero al personal es una de las prioridades del organismo.

«Estamos invirtiendo en la gente y, como resultado, vemos que esto se refleja en los puntajes de rendimiento estudiantil; estamos viendo que el rendimiento de los alumnos aumenta, y no se trata solo de los resultados de los exámenes, sino de brindar oportunidades a los estudiantes y ayudarlos a alcanzar sus metas», expresó.

Se han asignado más de 41 millones de dólares para proyectos de infraestructura (bienes de capital), incluyendo la construcción de la nueva escuela secundaria Deer Creek High School y el nuevo techo de la escuela secundaria Wasatch High School.

Watt aseguró que el distrito no aumentará los impuestos este año. Explicó que el trabajo para evitar un incremento fiscal ha sido un proceso continuo desde 2023, que fue la última vez que el distrito aumentó los impuestos sobre la propiedad comercial y residencial.

«Hemos estado presupuestando para este año desde ese momento, y por eso somos capaces de cubrir todos los gastos adicionales con los ingresos existentes», detalló.

Aun así, los propietarios de viviendas podrían notar un incremento en lo que pagan si el valor de sus propiedades ha aumentado.

El distrito recibirá alrededor de 128 millones de dólares en ingresos por impuestos a la propiedad durante el año fiscal 2027.

Artículo traducido por María Camperos.

