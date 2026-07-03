A qué hora podrán ver los residentes de Wasatch Back el sobrevuelo anual del 4 de julio

El equipo de la Base de la Fuerza Aérea Hill, en el norte de Utah, comenzará en Riverdale alrededor de las 8:30 a. m. y terminará en Park City cerca de las 11:30 a. m. durante el desfile del Cuatro de Julio de la ciudad.

El Ala de Combate 419 (419th Fighter Wing) de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU. sobrevolará más de dos docenas de localidades de Utah como parte de su histórica tradición del Día de la Independencia. En cinco de esos sobrevuelos, el equipo contará con la participación del Ala 151 (151st Wing) de la Guardia Nacional Aérea de Utah.

Artículo traducido por María Camperos.