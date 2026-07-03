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A qué hora podrán ver los residentes de Wasatch Back el sobrevuelo anual del 4 de julio

KPCW | By Sydney Weaver
Published July 3, 2026 at 10:44 AM MDT
Two U.S. F-35 fighter jets training.
Jon Anders Wiken
/
Adobe Stock
Dos aviones de combate F-35 de EE. UU. en entrenamiento.

El Ala de Combate 419 (419th Fighter Wing) y el Ala 151 (151st Wing) celebrarán el 250.º aniversario de los Estados Unidos con su sobrevuelo anual del Cuatro de Julio este sábado.

El equipo de la Base de la Fuerza Aérea Hill, en el norte de Utah, comenzará en Riverdale alrededor de las 8:30 a. m. y terminará en Park City cerca de las 11:30 a. m. durante el desfile del Cuatro de Julio de la ciudad.

El Ala de Combate 419 (419th Fighter Wing) de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU. sobrevolará más de dos docenas de localidades de Utah como parte de su histórica tradición del Día de la Independencia. En cinco de esos sobrevuelos, el equipo contará con la participación del Ala 151 (151st Wing) de la Guardia Nacional Aérea de Utah.

Artículo traducido por María Camperos.

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