Se abren las solicitudes para la Clase 33 de Leadership Park City

El galardonado programa Leadership Park City está aceptando solicitudes para la Clase 33 hasta el 21 de agosto.

El director Scott van Hartesvelt señaló que el programa ayuda a las personas que viven o trabajan en el condado de Summit a involucrarse más.

"Estamos muy entusiasmados con lo dinámicas que son las conversaciones en este momento, no solo en la clase, sino en la comunidad en general", afirmó. "Lo que me encanta de este programa es que coloca a los participantes justo en el corazón de esas conversaciones".

Con más de 900 graduados en el pasado —incluyendo a muchos líderes locales y funcionarios electos—, van Hartesvelt mencionó que Leadership Park City se ha convertido en parte del tejido de la comunidad.

Explicó que el fundador Myles Rademan diseñó el programa para enfocarse en la educación cívica y el liderazgo.

"Myles siempre solía decir que las buenas comunidades invierten en infraestructura y las grandes comunidades invierten en la gente, y creo que eso es, más que cualquier otra cosa, lo que representa este programa", expresó van Hartesvelt.

El programa incluye talleres mensuales que comienzan en octubre y cubren temas locales y estatales. Cada clase también diseña y desarrolla un proyecto para mejorar algún aspecto de la zona.

El programa no requiere el pago de matrícula. Sin embargo, se exige un viaje de estudios de 5 días a otra ciudad similar, y se solicita a los participantes que cubran sus gastos de hospedaje y personales. Esto tiene un costo de entre $800 y $1,200.

Los miembros de la clase pueden solicitar una beca del gobierno municipal de Park City para ayudar a cubrir los costos.

Quienes estén interesados en postularse pueden obtener más información en dos jornadas de puertas abiertas. Los eventos se llevarán a cabo el 3 y el 8 de agosto en la sala comunitaria de la Biblioteca de Park City, comenzando a las 5:30 p.m.

El gobierno municipal de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

