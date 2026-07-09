El Concejo Municipal de Park City reconsiderará los planes del centro para personas mayores y las mejoras de Little Kate Road

El Concejo Municipal de Park City retomará este jueves dos proyectos seguidos de cerca por la comunidad: el futuro del centro para personas mayores y los posibles cambios en Little Kate Road.

Park City ha estado planificando un nuevo centro para personas mayores durante varios años.

Su ubicación futura será el estacionamiento Mawhinney, frente a la Biblioteca de Park City.

La última directriz del concejo sobre el proyecto consistió en diseñar un edificio de entre 13,000 y 15,000 pies cuadrados con estacionamiento únicamente en superficie.

Ahora, el administrador de la ciudad, Adam Lenhard, señaló que el personal técnico busca orientación sobre un concepto preliminar.

"Le pediremos al concejo directrices para avanzar en el diseño esquemático, lo cual incluiría la distribución general de la planta, los pies cuadrados y las dimensiones del edificio", comentó el 8 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW.

El concepto actual es un edificio de dos pisos con un área de comedor y salones de actividades. Lenhard explicó que una vez finalizado el diseño preliminar, la ciudad dispondrá de una estimación de costos más precisa. Añadió que el proyecto podría costarle a la ciudad hasta $15 millones de dólares.

El concejo también recibirá una actualización sobre Little Kate Road.

Originalmente, la ciudad había planificado un sendero de uso múltiple de 12 pies para la vía. Luego de que los residentes expresaran su preocupación por el hecho de que peatones y ciclistas compartieran la acera, la ciudad dio marcha atrás con los planes.

Los habitantes compartieron más comentarios sobre cuatro conceptos en una jornada de puertas abiertas en junio . La subadministradora de la ciudad, Jodi Emery, indicó que el público prefiere un cambio mínimo en la calzada, denominado concepto 1A, o bien que no se realice ninguna modificación.

"El concepto 1A es muy similar a la carretera existente y proporciona una zona de amortiguamiento pintada más amplia entre los carriles de circulación de bicicletas y vehículos", detalló. "Creo que esa es la mayor mejora allí, y la acera existente, como parte de esto, podría mantenerse igual o ampliarse ligeramente".

El concejo dará instrucciones al personal sobre cómo proceder.

Ambos proyectos forman parte de las sesiones de trabajo, por lo que no habrá oportunidades para comentarios del público este jueves.

La municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

