Vail afirma que las experiencias de lujo impulsarán su crecimiento en medio de la caída en el precio de sus acciones

Los ejecutivos de Vail Resorts han reiterado en diversas ocasiones su deseo de "diferenciar" la experiencia de los huéspedes en las montañas que poseen o administran, incluyendo Park City Mountain.

"Al mirar hacia el futuro, hemos construido una plataforma y una red integrada que nos posiciona para ofrecer una experiencia del cliente consistente y diferenciada, fortalecer la lealtad e impulsar el crecimiento a largo plazo", afirmó el director ejecutivo Rob Katz al cierre de la llamada de resultados para accionistas correspondiente a junio. Y esto podría traducirse en una mayor oferta de opciones premium y de lujo.

El martes, la compañía anunció las medidas que está tomando para ofrecer una "Experiencia Épica" (Epic Experience), la cual evoca el concepto de la "Diferencia de Deer Valley" (Deer Valley Difference) y la iniciativa de "Excelencia Expandida" (Expanded Excellence) de ese complejo turístico.

Katz comentó a The Salt Lake Tribune que, en efecto, esto representaba un desafío directo a Deer Valley Resort, el cual respondió que el servicio no es algo que Deer Valley simplemente "hace", sino que "es la esencia misma del negocio".

Para Katz, lo que distingue a Vail de su principal competidor —Alterra Mountain Company, propietaria de Deer Valley— es la integración vertical y horizontal.

Vail es dueña o administradora de más centros turísticos incluidos en su Epic Pass que los que Alterra ofrece en su Ikon Pass. Además, Vail ha implementado el servicio de alquiler My Epic Gear en 12 de sus montañas, donde también opera servicios de hotelería, gastronomía y transporte de enlace.

Por su parte, el multimillonario de Park City Matthew Prince ha instado a Vail a adoptar un modelo de "activos ligeros" (asset-light) y vender sus montañas. Tal como informó KPCW en primer lugar , Prince tiene interés en comprar Park City Mountain.

En lugar de ello, Vail ha realizado recortes de personal , principalmente en puestos de oficina, durante los últimos dos años.

El comunicado de prensa emitido por la empresa el martes destaca inversiones destinadas a mejorar los servicios de gastronomía y atención al cliente, incluyendo platillos exclusivos de cada complejo en lugares como Vail Mountain, Beaver Creek, Breckenridge y Whistler-Blackcomb.

Asimismo, Vail Mountain y Beaver Creek contarán este invierno con una "experiencia de clases privadas de nivel superior" denominada Epic Ascent, la cual, según prevé la compañía, se extenderá a más centros turísticos en 2027.

Los clientes de Epic Ascent dispondrán de su propio conserje para coordinar comidas, transporte y alquiler de equipo durante su viaje.

El precio de las acciones de Vail aumentó durante el primer periodo de Katz como director ejecutivo, etapa en la que introdujo el Epic Pass y adquirió numerosos centros turísticos en Norteamérica. Sin embargo, tras alcanzar un máximo de unos 370 dólares por acción en 2021, su valor ha caído a menos de la mitad.

Katz retomó el cargo de director ejecutivo en 2025. Alterra es una empresa de capital privado, por lo que no cotiza en bolsa.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts y Deer Valley Resort brindan apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

