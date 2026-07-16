Los impuestos sobre las ventas en Park City se recuperan lentamente tras un invierno débil

El administrador municipal de Park City, Adam Lenhard, señaló que abril continuó con la tendencia de bajas cifras en los impuestos sobre las ventas de este año.

Los ingresos disminuyeron casi $112,000 dólares, o aproximadamente un 5%, en comparación con abril de 2025. Esta cifra excluye los impuestos sobre el alojamiento transitorio (transient room tax) de las estancias en hoteles y alquileres a corto plazo.

"Ya tenemos los números de abril, y lo que estamos viendo es la continuación de un invierno muy débil", comentó Lenhard en el programa "Local News Hour" de KPCW el 8 de julio .

Abril representa alrededor del 5% de la recaudación anual de impuestos sobre las ventas. Según un informe del personal municipal , el déficit sugiere que el invierno anormalmente seco, con un nivel de acumulación de nieve históricamente bajo, afectó la actividad de primavera más de lo esperado.

Los impuestos sobre las ventas a principios del invierno mostraron una mayor resiliencia este año; sin embargo, la recaudación a nivel municipal de febrero a abril disminuyó casi un 12%, lo que equivale a unos $1.9 millones de dólares. El deslucido invierno golpeó con mayor fuerza en marzo , cuando los impuestos sobre las ventas cayeron cerca de un 20% en comparación con 2025.

Aun así, Lenhard destacó que hay un lado positivo. La recaudación acumulada en lo que va del año es solo un 4% menor que la de 2025, lo que demuestra que el presupuesto ajustado de la ciudad absorbió la mayor parte del déficit.

"El lado positivo es que la base más amplia del impuesto sobre las ventas mostró una gran resiliencia, y eso nos da un poco de optimismo moderado al mirar hacia el futuro", expresó.

El informe del personal señala que el sector bajo mayor presión sigue siendo el gasto de los visitantes que pernoctan en la ciudad. El impuesto sobre el alojamiento transitorio disminuyó casi un 32% en comparación con abril de 2025.

Las proyecciones de visitas y hospedaje para mayo sugieren que la situación se estabilizará más conforme avance el verano.

El Municipio de Park City brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

