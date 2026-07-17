Un desarrollo en Canyons Village va a subasta luego de que el desarrollador incumpliera con un préstamo de $30 millones de dólares
La venta por ejecución hipotecaria (trustee sale) de The Ascent Park City está programada para el 22 de julio, según un aviso publicado en la propiedad.
En la cerca que delimita una zona de construcción cerca de Park City, cuelgan cuatro hojas de papel plastificadas afuera del hotel-condominio inacabado conocido como The Ascent.
El aviso declara que la propiedad, la cual forma parte de la colección Tapestry de Hilton, saldrá a subasta el 22 de julio luego de que el desarrollador incumpliera con el pago de un préstamo de $30 millones de dólares.
No se especifica una oferta inicial en el documento, ni se menciona un precio en los registros del condado; sin embargo, en subastas similares se suele incluir el monto total del préstamo, intereses devengados no pagados, cargos por mora, honorarios de abogados, costos del proceso de ejecución hipotecaria y cualquier cantidad que el prestamista haya pagado en nombre del prestatario.
Años después de haber iniciado las obras y de haber recibido los depósitos para la compra de los condominios, las unidades habitacionales aún no están terminadas, y los futuros residentes del espacio temen por sus depósitos. Los propietarios adeudan cerca de $200,000 dólares en impuestos sobre la propiedad del desarrollo inmobiliario, mientras que los contratistas reclaman más de $14 millones de dólares en facturas impagadas.
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Este artículo se publica a través de la Colaboración de Noticias de Utah (Utah News Collaborative), una alianza de organizaciones de noticias en Utah que tiene como objetivo informar a los lectores de todo el estado.
Artículo traducido por María Camperos.