Un desarrollo en Canyons Village va a subasta luego de que el desarrollador incumpliera con un préstamo de $30 millones de dólares

En la cerca que delimita una zona de construcción cerca de Park City, cuelgan cuatro hojas de papel plastificadas afuera del hotel-condominio inacabado conocido como The Ascent.

El aviso declara que la propiedad, la cual forma parte de la colección Tapestry de Hilton, saldrá a subasta el 22 de julio luego de que el desarrollador incumpliera con el pago de un préstamo de $30 millones de dólares.

No se especifica una oferta inicial en el documento, ni se menciona un precio en los registros del condado; sin embargo, en subastas similares se suele incluir el monto total del préstamo, intereses devengados no pagados, cargos por mora, honorarios de abogados, costos del proceso de ejecución hipotecaria y cualquier cantidad que el prestamista haya pagado en nombre del prestatario.

Años después de haber iniciado las obras y de haber recibido los depósitos para la compra de los condominios, las unidades habitacionales aún no están terminadas, y los futuros residentes del espacio temen por sus depósitos. Los propietarios adeudan cerca de $200,000 dólares en impuestos sobre la propiedad del desarrollo inmobiliario, mientras que los contratistas reclaman más de $14 millones de dólares en facturas impagadas.

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Este artículo se publica a través de la Colaboración de Noticias de Utah (Utah News Collaborative), una alianza de organizaciones de noticias en Utah que tiene como objetivo informar a los lectores de todo el estado.

Artículo traducido por María Camperos.

