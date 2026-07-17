Concejo Municipal de Park City: El túnel peatonal de Snow Creek es demasiado costoso

Desde 2007, el Concejo Municipal de Park City ha debatido la posibilidad de construir un túnel peatonal debajo de la ruta estatal 248 (o Kearns Boulevard), cerca de Snow Creek Drive.

Este túnel proporcionaría una conexión fundamental para las redes peatonales y de ciclismo de Park City. En la reunión del concejo del 9 de julio, la gerente principal de proyectos de Park City, Dawn Wagner, señaló que la obra también mejoraría la seguridad, ya que los peatones suelen intentar cruzar Kearns para llegar a Snow Creek Plaza.

"La clave de un túnel o de un paso subterráneo es que se reduce ese punto de conflicto", explicó. "Permite que el tráfico continúe y es mucho más seguro en general, tanto para los vehículos como para los peatones".

El personal municipal presentó cinco opciones al concejo; cuatro de ellas contemplaban un túnel subterráneo con distintos niveles de mejoras y ángulos de inclinación.

Otra de las opciones era un cruce peatonal activado de alta intensidad, conocido como semáforo HAWK. Sin embargo, el ingeniero de la ciudad, John Robertson, afirmó que los túneles son más seguros que los pasos peatonales. Mostró especial preocupación debido a que se han registrado tres accidentes fatales en la zona, uno de ellos precisamente en el cruce HAWK de Park Avenue.

El concejo se mostró indeciso a la hora de proceder debido al costo del proyecto. La concejal Tana Toly opinó que otras zonas de la localidad podrían ser más adecuadas para implementar mejoras peatonales y de ciclismo.

"El costo siempre me ha parecido astronómico, y siento que hay otros puntos en esta comunidad que realmente requieren que analicemos la proporción de peatones frente a automóviles con mayor urgencia que este", manifestó.

El diseño de un túnel perpendicular costaría alrededor de $16.5 millones de dólares, mientras que un túnel diagonal superaría los $17.6 millones.

La ciudad dispone de unos $11.5 millones de dólares para destinar al proyecto , lo que deja un déficit para la construcción de un túnel. Las fuentes de financiamiento incluyen más de $4 millones provenientes de un bono de transitabilidad de 2007, $3.5 millones en subvenciones del Departamento de Transporte de Utah (UDOT) y cerca de $2.5 millones del fondo de tránsito de la ciudad.

Por otro lado, el costo estimado para el semáforo HAWK supera los $4 millones de dólares, a pesar de que anteriormente se calculaba en unos $750,000.

El gerente de proyectos de la ciudad, Steven Dennis, explicó que el sistema HAWK se ha encarecido notablemente debido a que obligaría al municipio a adquirir terrenos privados.

"Los grandes brazos de soporte para las señales que requiere un sistema HAWK deben colocarse fuera de la zona de seguridad vial", señaló. "Simplemente no es posible retirarlos lo suficiente sin tener que adquirir propiedades de los dueños colindantes".

En su lugar, el concejo ha encomendado al personal municipal que consulte cuándo instalará el UDOT un semáforo en Kearns a la altura de la cercana Homestake Road, un proyecto que se ha discutido por mucho tiempo. Actualmente no hay una fecha definida para dicha obra.

El concejo determinó que, si el semáforo se instala en los próximos tres a cinco años, probablemente no procederá con las mejoras en Snow Creek. Si el plazo es mayor, los miembros del concejo decidirán entonces si instalan el cruce HAWK o el túnel en Snow Creek.

El Municipio de Park City brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.