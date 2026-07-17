La subvención para Summit County Clubhouse llega tras un crecimiento del 300%

La organización sin fines de lucro seleccionó a Summit County Clubhouse como su principal galardonada, otorgándole una subvención de $90,000 dólares.

Los fondos, que se entregan anualmente para beneficiar la vida de mujeres y niños en el condado de Summit, se otorgaron en una celebración de entrega de subvenciones llevada a cabo el 15 de julio en el Legacy Lodge de Park City Mountain.

Summit County Clubhouse señaló que ayuda a personas que enfrentan problemas de salud mental y de consumo de sustancias a construir vidas estables y conectadas.

Las personas vulnerables se integran a la organización sin fines de lucro como miembros y participan como voluntarias para ayudar al funcionamiento de las instalaciones, con el objetivo de reincorporarse a la fuerza laboral.

El dinero de la subvención se utilizará para ampliar su programa de trabajo y su fondo de vivienda de emergencia.

De acuerdo con la directora ejecutiva, Jen O'Brien, los fondos llegan en un momento crítico para el centro. Mencionó que, desde que asumió el cargo en 2023, la cantidad de miembros ha aumentado en un 300%, alcanzando un total de alrededor de 110 personas.

Katie Lasak / Park City Community Foundation El personal, los miembros y los integrantes de la junta directiva de Summit County Clubhouse celebran su galardón.

"Esta subvención fortalecerá nuestra capacidad, la cual está al límite", comentó O’Brien a KPCW. "Hemos sido una organización pequeña y hemos crecido rápido. Mi esperanza es que podamos escalar nuestras operaciones para satisfacer el crecimiento que estamos experimentando".

O'Brien señaló que más de la mitad de los miembros del centro son mujeres, pero que los fondos ayudarán a mitigar los efectos colaterales de las crisis de salud y adicciones en toda la región de Wasatch Back.

"La estabilidad que creamos a través del modelo del centro, al reincorporar a las personas a la fuerza laboral y al mantenerlas en viviendas estables, independientemente de su género, tiene un impacto realmente grande en las mujeres y los niños de nuestra comunidad", afirmó.

Los más de 2,400 miembros del Fondo de Donaciones de Mujeres (Women’s Giving Fund) y su comité directivo votaron para elegir a las organizaciones beneficiarias.

El grupo seleccionó a otras dos organizaciones sin fines de lucro para sus subvenciones de alto impacto: PC Reads y la Iglesia Católica de Santa María (St. Mary’s Catholic Church) recibieron $30,000 dólares cada una.

Ketzel Morales, miembro del comité, mencionó que 22 organizaciones sin fines de lucro postularon este año para la subvención de impacto del Fondo de Donaciones de Mujeres. Las tres finalistas fueron elegidas en función de su impacto comunitario.

"Cada una de estas organizaciones sin fines de lucro cumplirá su propósito con estas subvenciones para apoyar a la comunidad de Park City", expresó Morales. "Me entusiasma mucho ver cómo esto se va a reflejar en su programación, en la asistencia que brindan y en las personas a las que sirven".

La Fundación Comunitaria de Park City (Park City Community Foundation) tiene como objetivo abordar las necesidades sociales de la zona y construir comunidad a través de una fuerza laboral próspera y un futuro sostenible.

Katie Lasak / Park City Community Foundation El personal, los miembros y los integrantes de la junta directiva de Summit County Clubhouse celebran su galardón.

Desde su creación en 2007, la fundación ha aportado un impacto total de más de $82 millones de dólares a Park City y al condado de Summit.

Entre las organizaciones galardonadas en años anteriores con la Subvención de Alto Impacto del Fondo de Donaciones de Mujeres se encuentran Wasatch Immigration Project, People’s Health Clinic y PC tots. Las convocatorias para el Fondo de Donaciones de Mujeres del próximo año se abrirán en la primavera.

Además del Fondo de Donaciones de Mujeres, la organización sin fines de lucro también cuenta con el Fondo Comunitario (Community Fund) para organizaciones que abordan problemas locales urgentes, y con Youth United, un programa que facilita la participación deportiva de niños de comunidades vulnerables.

Artículo traducido por María Camperos.