KPCW entra en su segundo año sin financiamiento federal y el déficit presupuestario continúa

El Congreso revocó los fondos previamente aprobados para la Corporación para la Difusión Pública (Corporation for Public Broadcasting) en julio de 2025.

Los recortes formaron parte del paquete de rescisión de $9,000 millones de dólares del presidente Donald Trump, el cual incluyó alrededor de $1,100 millones de dólares asignados para apoyar a las estaciones de radio y televisión pública durante dos años.

KPCW La directora ejecutiva y CEO de KPCW habla ante la comunidad durante la campaña invernal de recaudación de fondos (pledge drive) de 2025 de la estación.

La CPB cesó sus operaciones en 2025 y la revocación de fondos continúa afectando a unas 1,500 estaciones de radio y televisión pública administradas localmente en todo el país.

En Utah, seis organizaciones de medios públicos perdieron financiamiento: KPCW, KUER, PBS Utah, Utah Public Radio, KRCL y Utah Education Network.

Juliana Allely, directora ejecutiva y CEO de KPCW, señaló que los recortes eliminaron $264,000 dólares anuales para los años fiscales 2026 y 2027, lo que representa una pérdida total de $528,000 dólares.

Esa cifra equivale a cerca del 14% del presupuesto operativo anual de la estación .

"El verano pasado, KPCW lanzó una campaña de recaudación de fondos de emergencia de 10 días, y la comunidad nos ayudó a recaudar casi $178,000 dólares para mitigar la pérdida", explicó Allely. "La estación también tuvo que reducir gastos, incluidos los beneficios para los empleados y los eventos del Broadcasters Club".

Allely afirmó que estos esfuerzos permitieron a KPCW evitar cambios significativos en la programación y los servicios locales durante el primer año sin financiamiento federal.

Otras organizaciones de medios públicos se vieron obligadas a realizar recortes más drásticos; KUER y PBS Utah reportaron una reducción del 10% en su plantilla de personal .

Sydney Weaver / KPCW KPCW's "Lost and Found" float at Park City's 2026 Fourth of July parade

Al comenzar un nuevo año fiscal, KPCW está trabajando para cubrir el déficit restante de $264,000 dólares. La iniciativa " Lost funding, found you " (Sin fondos, pero contigo) estará activa hasta el 31 de julio.

"Aproximadamente el 75% del presupuesto de KPCW financia directamente al personal de la estación, encargado de producir noticias locales, programación musical, cobertura de emergencias y servicios comunitarios", detalló Allely. "El resto se destina a gastos como transmisores de radio, ingeniería, seguros e instalaciones, con un porcentaje muy pequeño dedicado a programación externa".

Más del 90% de la programación habitual de lunes a viernes de KPCW es de producción local.

Allely señaló que solo cerca del 3% del presupuesto se destina a la compra de programación nacional de NPR y American Public Media.

Además de las noticias locales, la estación presta servicios a la comunidad que incluyen información clave durante situaciones de emergencia, como incendios forestales y tormentas invernales, así como su tradicional espacio de Objetos Perdidos (Lost and Found) .

Esta sección captó la atención nacional el año pasado cuando la presidenta de NPR, Katherine Maher, mencionó el servicio en The Late Show with Stephen Colbert al destacar el valor de las emisoras de radio pública local.

"Hay una estación allá en Utah, en Park City, que si se te pierden los guantes en la ciudad, te avisa que tus guantes han desaparecido", comentó Maher. "En realidad, de lo que estamos hablando es de la capacidad de las personas para conectarse entre sí, tendiendo puentes y fortaleciendo las comunidades en las que vivimos".

A la par de la recaudación de fondos comunitaria, Sarah Ervin, directora de desarrollo de KPCW, mencionó que la estación está gestionando subvenciones de fundaciones y explorando otras fuentes de ingresos.

"Para evitar cambios drásticos en la programación o recortes más severos en los servicios, necesitamos el apoyo local", afirmó Ervin. "Pedimos a la comunidad que aporte lo que pueda para ayudar a que KPCW inicie el año fiscal 2027 sobre bases firmes".

Destacó que la emisora depende del respaldo local para continuar ofreciendo el periodismo y los servicios comunitarios que entrega día a día.

Tanto Ervin como Allely expresaron su deseo de que la comunidad sienta el mismo nivel de urgencia que el año pasado, ya que la brecha de financiamiento persiste.

Al apoyar a KPCW, apoyas el periodismo local que le importa a nuestra comunidad. Mantén las noticias locales. Haz tu donación ahora.

Artículo traducido por María Camperos.