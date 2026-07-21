Obras viales en Wasatch Back provocarán retrasos hasta agosto

En Park City, los conductores dispondrán de cuatro carriles de giro en la intersección de Deer Valley Drive y Park Avenue. El reasfaltado extenderá la vida útil de la carretera desde la rotonda de Marsac hasta la Ruta Estatal 224. En Kimball Junction, se están añadiendo carriles de giro adicionales en Ute Boulevard.

Estos son solo algunos de los proyectos de tráfico programados para este verano en Park City y el condado de Summit.

En Old Town, High Valley Transit está habilitando un doble carril de giro a la izquierda desde la Ruta Estatal 224 hacia Deer Valley Drive, así como un doble carril de giro a la derecha desde Deer Valley Drive hacia Park Avenue.

Gabriel Shields, director de desarrollo de la autoridad de tránsito, señaló que las cuadrillas comenzaron a actualizar los semáforos el 20 de julio. Es posible que los conductores no puedan girar en ninguna dirección desde la 224 mientras continúen los trabajos.

"Algo muy importante a tener en cuenta hoy", comentó Shields durante el programa Local News Hour de KPCW. "Busquen a los oficiales uniformados en la intersección dirigiendo el tráfico, y les pedimos a los conductores que presten atención y tengan precaución con el personal de seguridad".

Los cuatro carriles de flujo mixto en la Ruta Estatal 224 estarán destinados tanto a vehículos particulares como al transporte público. Forman parte del proyecto "Bobsled Express" de High Valley, valorado en $110 millones de dólares , cuya finalización está prevista para 2028.

Las autoridades recuerdan a los automovilistas planificar sus trayectos con antelación ante posibles retrasos, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Utah Department of Transportation Trabajos de construcción a lo largo de la Ruta Estatal 224 en Ute Boulevard, en el condado de Summit, Utah, donde se están añadiendo carriles dobles de giro hacia el norte y hacia el sur, 20 de julio de 2026.

En Kimball Junction, el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está instalando carriles dobles de giro a la izquierda hacia el norte y el sur en Ute Boulevard.

"Por las noches, los conductores pueden esperar el cierre de un solo carril en el lado oeste de la 224, a la altura de Ute", indicó Shields.

Shields también advirtió a los residentes de Snyderville Basin sobre los trabajos nocturnos que impedirán el acceso a sus hogares a través de Silver Springs Road y Old Ranch Road.

De 7:00 p.m. a 6:00 a.m., el personal estará reubicando servicios públicos en esas intersecciones con la Ruta Estatal 224.

Utah Department of Transportation Obras viales a lo largo de la Ruta Estatal 224 en Cutter Lane, en el condado de Summit, Utah, 20 de julio de 2026.

Los residentes de Silver Springs deberán dirigirse hacia el norte hacia Silver Springs Road.

El desvío para llegar a Old Ranch Road se encuentra más al norte, utilizando Cutter Lane y Split Rail Lane.

High Valley Transit Durante el verano de 2026, el paso por el sendero de uso múltiple McLeod Creek, ubicado en el lado este de la Ruta Estatal 224 —justo al norte de Silver Springs Drive / Bear Hollow Drive hasta Canyons Resort Drive / Village Round Drive— estará restringido.



El sendero Millennium (sur), en el lado oeste de la 224, se desviará por Bear Hollow Drive hacia Cooper Lane (Frostwood Trail) hasta llegar a Canyons Drive.



Shields señaló que las obras viales también afectarán a los usuarios de los senderos. La construcción de High Valley Transit cerrará el sendero McLeod Creek Trail entre Fox Point Circle y Cutter Lane durante tres semanas.

Sugiere utilizar en su lugar el sendero Millennium Trail, ubicado en el lado oeste de la Ruta Estatal 224.

"Queremos hacer hincapié en la importancia de seguir todos los desvíos y cierres señalizados, centrándonos especialmente en nuestros ciclistas y peatones", afirmó.

High Valley Transit y UDOT pausarán las obras con motivo del Día del Pionero (Pioneer Day) el 24 de julio y reanudarán las labores el lunes.

Posteriormente en agosto, las cuadrillas en Park City reasfaltarán la Ruta Estatal 224 desde la rotonda de Marsac hasta Kearns Boulevard, también conocida como la Ruta Estatal 248.

"Los viajeros deben anticipar algunos cierres de carriles y desviaciones de tráfico", advirtió Shields. "Pedimos a la población que respete los límites de velocidad reducidos y prevea breves demoras mientras estos trabajos estén en marcha".

Shields indicó que el reasfaltado se realizará en horario nocturno y tomará aproximadamente una semana.

High Valley Transit es un patrocinador financiero de KPCW.

Para obtener información completa sobre la construcción, llame a la línea directa del proyecto de High Valley Transit (disponible las 24 horas) al 435-200-5135 o envíe un correo electrónico a brt@hvtutah.gov.

Artículo traducido por María Camperos.