Park City Sailing presenta su primer evento comunitario: la Regata "Jordanelbow"

Park City Sailing invita a toda la región de Wasatch Back a su primera regata comunitaria de larga distancia.

El director ejecutivo, Scott VerMerris, mencionó que la califica como la regata para todos, ya que cualquier tipo de embarcación y espectador es bienvenido.

"Este evento es muy emocionante porque queremos involucrar a la comunidad, a nuestros miembros, navegantes y no navegantes, para que vengan a disfrutar de una gran fiesta en la orilla, además de que habrá una regata a vela súper divertida", comentó.

VerMerris destacó que la palabra clave es "diversión". Aunque la competencia es real, el objetivo principal del evento es reunir a la comunidad para celebrar el velerismo local.

La regata comenzará alrededor del mediodía del 1 de agosto, dependiendo del viento. VerMerris explicó que las salidas serán escalonadas según la clase de embarcación de cada equipo.

Posteriormente, los competidores navegarán a lo largo del embalse de Jordanelle, de 3,000 acres, el cual tiene forma de codo. Por esa razón, VerMerris bautizó el evento como la "Jordanelbow Regatta".

"Si miras una carta náutica o un mapa topográfico de Jordanelle, tiene la forma de un brazo, así que vamos a competir alrededor de todo el brazo", explicó.

Los participantes podrán ganar premios en cada categoría de embarcación, y el ganador general también recibirá un reconocimiento.

La inscripción tiene un costo de $40 para los navegantes, mientras que la asistencia para los espectadores es gratuita.

El público podrá observar la carrera desde la playa frente al Lakeview Center, donde inicia y termina el recorrido, o bien seguir a los veleros desde sus propias embarcaciones.

VerMerris estimó que la regata durará unas dos horas, tras las cuales dará inicio la fiesta posterior (after party) gratuita en la orilla, que contará con comida, juegos y música en vivo.

Se anima a los asistentes y competidores a ir disfrazados; quienes lleven los mejores atuendos recibirán el premio al mejor espíritu festivo (spirit award).

Artículo traducido por María Camperos.

