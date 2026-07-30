Los padres recuerdan a la víctima del apuñalamiento en Park City tras la acusación de asesinato contra un hombre

Los fiscales del condado de Summit acusaron formalmente de asesinato a Austin Kenneth Garceau, de 38 años, el 29 de julio.

El hombre, residente del condado de Salt Lake, permanece detenido sin derecho a fianza en relación con el apuñalamiento mortal de Damon Enman, de 34 años, ocurrido el 24 de julio en Park City.

La madre de Enman, Heather Thorstenson, dijo que ella y su esposo, Jim Thorstenson, quedaron conmocionados al enterarse de la muerte de su hijo y que ahora sienten algo de tranquilidad tras la formulación de cargos contra Garceau.

"Me siento mejor sabiendo que ha sido arrestado, que, como sabes, nuestras acciones tienen consecuencias", declaró a KPCW.

Enman vivía en el condado de Salt Lake. Sus padres contaron que el 24 de julio él se encontraba reunido con unos amigos en una casa de Park City, ubicada en la cuadra 500 de Deer Valley Drive, la cual uno de ellos había alquilado.

A las 8:30 a. m., Enman llamó al 911 desde esa vivienda.

Los documentos judiciales indican que Enman declaró que "Austin" le dijo que lo iba a matar y luego lo apuñaló. Durante la llamada se podían escuchar voces masculinas gritando repetidamente: "¡Austin, detente!".

Posteriormente, los oficiales de la policía de Park City identificaron a dicho hombre como Garceau.

Según los documentos de la acusación, otras tres personas se encontraban en la vivienda durante el apuñalamiento. Estas personas relataron a la policía que Garceau llamó a Enman "reptil" (reptilian) y acto seguido lo atacó.

Connor Thomas / KPCW Agentes de la policía de Park City en la escena de un apuñalamiento mortal en Deer Valley Drive el 24 de julio de 2026.

Enman fue trasladado a un hospital de Salt Lake, donde falleció debido a sus heridas. Nuevos documentos de la acusación revelan que un examen médico preliminar determinó que recibió más de 10 puñaladas.

Su padre expresó que la cobertura mediática de la muerte de su hijo ha sido abrumadora.

"Estaba viendo un reporte de noticias el otro día y pensaba: 'Esta es una historia trágica'", comentó. "Luego tuve que recordarme a mí mismo: 'Espera, esta es nuestra historia'".

Los padres agregaron que también sienten empatía por Garceau, por su familia y por los testigos.

"Nunca hemos sentido rabia por esto. Solo ha sido tristeza", expresó Heather Thorstenson. "No lo sabemos con certeza, pero parece que tal vez Austin estaba... que había drogas de por medio... Solo me siento triste por él. Me da tristeza que haya tomado la decisión de hacer algo que afectó la vida de todos".

Las autoridades no han confirmado si hubo sustancias involucradas.

Los Thorstenson compartieron que su hijo había luchado contra la adicción durante años y que recientemente se había graduado de un programa de recuperación.

"Nos hemos sentido asombrados y muy orgullosos de todo el esfuerzo que realizó", dijo su madre. "Había estado sobrio, dando negativo en las pruebas y haciendo un trabajo excelente para encaminar su vida".

Desde la muerte de Enman, sus padres afirmaron haber recibido una inmensa ola de cariño y apoyo. Decenas de amigos han publicado homenajes en redes sociales; muchos se refieren a él por su apodo, "Dae", y recuerdan su sonrisa contagiosa.

Jim Thorstenson destacó que es evidente que su hijo dejó una huella positiva en muchas personas.

"Tenía esa habilidad de hacer que la gente se sintiera especial y escuchada, porque escuchaba a los demás de manera genuina, los atendía y los hacía sentir valorados", concluyó.

La comparecencia inicial de Garceau en el Tribunal del 3.er Distrito está programada para hoy, 30 de julio, al mediodía.

Artículo traducido por María Camperos.