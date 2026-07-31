El director interino de Park City Day School se enfocará en la diversidad y la comunidad

Park City Day School anunció el 22 de julio a Dan Vorenberg como director interino para el año escolar 2026-2027.

Vorenberg aporta 47 años de experiencia educativa a esta escuela independiente.

Sus prioridades para los estudiantes desde preescolar hasta octavo grado incluyen fortalecer y diversificar la comunidad escolar, así como ampliar el acceso para más familias.

El modelo operativo de la escuela otorga a sus directivos la flexibilidad necesaria para implementar cambios, entre ellos, ofrecer más ayuda económica.

"Hay temas de acceso que podemos abordar", comentó Vorenberg el 29 de julio en el programa Local News Hour de KPCW . "Podemos construir verdaderamente un sentido de comunidad donde no todos lucimos igual, no venimos del mismo origen ni vivimos en el mismo tipo de casa. Existe un verdadero sentido de conexión a través de esa diversidad".

Vorenberg señaló que esa conexión resulta indispensable para la vida adulta.

"Más allá de la raza y la etnia, creo que cada vez que incorporamos a un nuevo profesor o a una nueva familia, sumamos a esa diversidad", expresó Vorenberg. "Existe un fuerte compromiso por reconocer que, sin ponerse demasiado filosófico, si no podemos aprender a convivir juntos, de todos modos tendremos que vivir juntos".

En su transición hacia este nuevo rol, también planea evaluar la forma en que la institución utiliza la tecnología, asegurándose de que no reemplace el aprendizaje presencial.

"Hoy en día disponemos de muchos mecanismos diferentes para desarrollar el conocimiento", afirmó. "Pero no estoy seguro de que seamos tan buenos cultivando la sabiduría. Creo que la mejor manera de lograrlo es reunirse en tres dimensiones, sentarse, resolver un problema juntos y comprender distintas perspectivas".

Vorenberg aclaró que no busca quedarse como director a largo plazo. En su lugar, confía en que su experiencia guíe a la administración en la búsqueda de un líder definitivo.

"Pensé que podía aportar algo de experiencia, trabajar de la mano con la junta directiva y con un personal docente y administrativo de gran talento", explicó Vorenberg. "Y profundizar, durante un año, el concepto de lo que entendemos por comunidad y comunidad de aprendizaje. En realidad, el trabajo principal de un director interino es hacer que el puesto permanente resulte lo más atractivo posible para el próximo candidato".

Park City Day School aún no ha anunciado un cronograma oficial para la selección de su próximo director permanente .

Artículo traducido por María Camperos.

