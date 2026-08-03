La contienda por la secretaría podría ser la elección más costosa de 2026 en el condado de Summit

La elección local más costosa del condado de Summit en 2026 podría no ser para el concejo del condado ni para ningún cargo normativo, sino para la secretaría del condado.

En Utah, los secretarios del condado son funcionarios administrativos —aunque partidistas— que gestionan las elecciones y emiten licencias comerciales, entre otras funciones de oficina.

En el condado de Summit, la republicana Suni Woolstenhulme se enfrenta a la demócrata y exmiembro del concejo del condado Malena Stevens.

Stevens es la titular del cargo. Los demócratas la nominaron para el puesto después de que Eve Furse se retirara de la secretaría en abril.

Suni Woolstenhulme Suni Woolstenhulme

Ahora Woolstenhulme afirma que necesita recaudar 50 000 dólares para llevar a cabo una campaña competitiva. La empresaria de Oakley señaló que no cuenta con el mismo nivel de reconocimiento que Stevens, sobre todo en la zona de Park City.

"Para lograrlo, sencillamente se necesita dinero", comentó. "Se necesita dinero para dar a conocer tu nombre, ya sea a través de folletos impresos —enviados por correo a los hogares de la gente—, los cuales son sumamente costosos".

Tan solo la cuota para inscribirse como candidata a la secretaría fue de casi 900 dólares.

Las declaraciones financieras obligatorias más recientes muestran que Woolstenhulme había recaudado unos 1600 dólares y Stevens 2800 dólares para la fecha de las primarias de junio. No tendrán que volver a declarar sus finanzas sino hasta septiembre.

Ni Woolstenhulme ni Stevens precisaron qué tan cerca están de alcanzar sus metas de recaudación.

Stevens indicó que actuará con responsabilidad fiscal y que, al igual que los republicanos locales, destinará fondos a incentivar la participación electoral.

Malena Stevens Malena Stevens

"Creo que logramos mejores decisiones y mejores resultados en el gobierno cuando contamos con una mayor participación", señaló Stevens. "En cuanto al gasto específico, es algo que todavía está en desarrollo".

Stevens también aclaró que no participará en el recuento de votos en noviembre. Planea delegar esa función debido a que figura en la boleta electoral.

La presidenta del Partido Demócrata del condado de Summit, Anne Kirvan, declaró a KPCW que se quedó atónita al enterarse del objetivo presupuestario de Woolstenhulme. Furse recaudó y gastó alrededor de 8000 dólares hace cuatro años.

Si Woolstenhulme llega a recaudar 50 000 dólares, la contienda por la secretaría de 2026 se convertiría en una de las más costosas de la historia reciente del condado de Summit.

Los únicos candidatos a nivel municipal y del condado que gastaron más que eso en los últimos años competían por la alcaldía de Park City. En cuanto al concejo del condado, la recaudación de este año ha oscilado entre los 1000 y los 14 000 dólares por candidato.

Al margen del dinero, el presidente del Partido Republicano del condado de Summit, Ari Ioannides, señaló que teñir de rojo la administración del condado —predominantemente demócrata— dependerá de la participación en las urnas.

"Cualquiera que haya estado observando el panorama político se habrá dado cuenta de que los demócratas están motivados. No les gusta Trump y están muy activos", afirmó. "Debemos asegurarnos de evitar la apatía entre nuestros votantes republicanos y lograr que los electores moderados salgan a votar".

Para este año, Kirvan asegura que los demócratas ejecutarán el plan territorial más amplio en la historia del condado de Summit.

Esto incluye actividades de movilización a favor de los candidatos a la secretaría del condado y a los Distritos 4 y 59 de la Cámara de Representantes de Utah, los cuales abarcan la totalidad de los condados de Summit y Wasatch.

"Ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o visitas puerta a puerta, cubriremos a nuestros tres candidatos", explicó Kirvan.

Ioannides indicó que el Partido Republicano local ha recaudado 40 000 dólares para distribuirlos entre las tres contiendas.

A su partido suele irle mejor que a los demócratas en las elecciones estatales, pero en el condado de Summit las posibilidades de los republicanos han aumentado gracias a una nueva legislación.

Los republicanos se anotaron una victoria el año pasado con la aprobación del Proyecto de Ley 356 de la Cámara de Representantes (House Bill 356), el cual transforma de manera permanente las elecciones del concejo del condado.

El condado de Summit ahora se divide en cinco distritos, lo que brinda a los republicanos la oportunidad de ganar dos escaños rurales en el sector este . Anteriormente, los miembros del concejo se elegían mediante un sistema de representación general (at-large).

Tras la aprobación de la ley, los demócratas del condado de Summit lanzaron la Blue Slopes Society, un programa de donantes mensuales.

El entonces presidente del partido, Rory Swensen, declaró a KPCW que el objetivo era presentar candidatos locales a cargos estatales y prepararse para contiendas más desafiantes por el Concejo del Condado de Summit.

Los últimos republicanos en ocupar cargos ejecutivos (row offices) en el condado de Summit fueron el alguacil Dave Edmunds y el fiscal David Brickey. Ambos dejaron sus puestos a finales de 2014.

Artículo traducido por María Camperos.

