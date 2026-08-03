Park City registra lluvias récord en julio y las autoridades advierten sobre inundaciones repentinas

La temporada de monzones de verano trajo una lluvia muy necesaria al estado, incluyendo a Park City, pero el clima húmedo tiene su costo.

Park City registró 11 días de lluvia y casi 2,5 pulgadas de precipitación en julio. Es la mayor cantidad de lluvia medida en la estación meteorológica de la Biblioteca de Park City desde que comenzó a registrar datos en 1993.

Esta es una gran noticia para disminuir el riesgo de incendios forestales. Sin embargo, genera condiciones peligrosas de inundación alrededor de las zonas quemadas (burn scars), lo que aumenta de manera significativa el riesgo de inundaciones relámpago y flujos de detritos.

La División de Manejo de Emergencias aconseja a los residentes evitar las áreas con cicatrices de incendios cuando haya pronóstico de lluvia.

En la región de Wasatch Back, eso incluye el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache, donde el incendio Yellow Lake quemó 33 000 acres en septiembre de 2024 .

Las autoridades advierten a los residentes que el agua en movimiento puede volverse mortal rápidamente y que las inundaciones pueden ocurrir con muy poco margen de aviso.

Artículo traducido por María Camperos.

