Obras de construcción de High Valley Transit provocarán el cierre de carriles en la SR-224 y de Olympic Pkwy

La Ruta Estatal 224 en Kimball Junction se reducirá a un solo carril por sentido durante la próxima semana, mientras las cuadrillas de trabajo laboran en la intersección con Olympic Parkway.

Como parte del proyecto de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) de High Valley Transit, los trabajadores instalarán nuevos sistemas de control de tráfico en las intersecciones de Kimball Junction.

El director de desarrollo de High Valley Transit, Gabe Shields, señaló que la instalación de estos cambios no tomará mucho tiempo, pero que trabajos adicionales obligarán a cerrar Olympic Parkway durante la noche.

"El miércoles estaremos trabajando en la intersección de Olympic. Tenemos labores programadas allí durante las próximas cinco noches y, por la noche, Olympic Parkway permanecerá cerrada", declaró a KPCW. "La [Ruta Estatal] 224 se reducirá a un solo carril. Se trata únicamente de trabajos nocturnos... de 8 p.m. a 6 a.m.".

La noche del jueves, las cuadrillas instalarán tuberías de drenaje debajo de las intersecciones de Old Ranch Road y Silver Springs Road. También se cerrarán carriles durante la noche para llevar a cabo estas obras.

Shields indicó que el tráfico de Old Ranch Road se desviará hacia Split Rail Lane y Cutter Lane, mientras que el tráfico de Silver Springs se desviará hacia Silver Springs Road.

A lo largo de la Ruta 224 en Park City, Shields afirma que el final está cerca a medida que los equipos concluyen la instalación de tuberías de agua y la reubicación de servicios públicos.

"Están colocando la base vial para el pavimento y la próxima semana veremos la instalación de nuevos bordillos y cunetas", comentó el 3 de agosto. "El pavimentado en esta zona comenzará el 19 de agosto, así que ya casi llegamos al final".

Los conductores también continuarán viendo cierres de carriles en Park City debido al proyecto de conservación de pavimento del Departamento de Transporte de Utah (UDOT), el cual abarca desde la rotonda de Marsac hasta la Ruta Estatal 248.

High Valley Transit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

