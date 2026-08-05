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Senderismo de lúpulo silvestre y Pilates al aire libre conectan a los residentes locales con los espacios protegidos de Wasatch Back

KPCW | By Ulla-Britt Libre
Published August 5, 2026 at 7:55 AM MDT
Volunteers pick hops growing near Ontario Mine in Park City Sept. 5, 2025.
Michayla Herr
/
Summit Land Conservancy
Voluntarios recolectan lúpulo cerca de la mina Ontario en Park City el 5 de septiembre de 2025.

Los residentes de Wasatch Back podrán buscar lúpulo silvestre y practicar Pilates al aire libre y fotografía en los espacios abiertos locales este mes, de la mano de Summit Land Conservancy.

La organización sin fines de lucro ha estado protegiendo espacios abiertos en Utah desde 2002.

Su objetivo es involucrar a la comunidad en su misión a través de eventos centrados en la tierra durante esta temporada.

La quinta y última caminata del verano del programa "Hops Hunters Hike" de la organización se llevará a cabo el 5 de agosto en Prospect Ridge. Los participantes buscarán lúpulo silvestre y aprenderán sobre la flora local y la historia minera de la zona a partir de las 6:00 p.m.

La directora ejecutiva de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox, señaló que la organización sin fines de lucro se ha asociado con Offset Bier para transformar el lúpulo cosechado en una cerveza de edición limitada, con degustaciones durante la temporada de hoppy hour más adelante este otoño.

"Siempre es un desafío porque el maestro cervecero nunca sabe con certeza cuál será la calidad de ese lúpulo, ni cuál será su sabor y aroma", comentó Fox en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Es como intentar cocinar algo con un ingrediente del que no estás muy seguro, así que nos entusiasma que estén dispuestos a intentarlo".

El grupo ofrecerá dos sesiones de "Mindful Monday" este mes: una clase de Pilates al aire libre en el Parque Estatal Wasatch Mountain el 10 de agosto y una caminata inmersiva en Risner Ridge, Park City, el 24 de agosto.

Posteriormente, la aventura "Moonshine" consistirá en una sesión de fotografía durante la hora dorada, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., en McPolin Farm el 27 de agosto.

El cupo es limitado, por lo que Fox recomendó a los residentes locales inscribirse con anticipación aquí.

Las sesiones de "Mindful Monday" y la sesión de fotografía tienen un costo de $10. La caminata "Hops Hunters Hike" es gratuita.
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