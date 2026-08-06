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Un nuevo festival de cine trae películas independientes y creadores a Park City este otoño

KPCW | By Sydney Weaver
Published August 6, 2026 at 11:42 AM MDT
A Park City Film screening at the Jim Santy Auditorium.
Park City Film
Una proyección de Park City Film en el auditorio Jim Santy.

Un nuevo festival de cine llegará a Park City menos de un año después de que el Festival de Cine de Sundance dejara la ciudad, que fue su sede durante 40 años, para trasladarse a Colorado.

Park City Film desplegará la alfombra roja para la edición inaugural del Park City Film Festival este otoño, con un enfoque centrado en el cine independiente y las voces creativas emergentes.

A partir del 23 de octubre, el evento de tres días presentará ocho películas, entre ellas cuatro documentales, tres largometrajes de ficción y un cortometraje.

El festival también contará con encuentros entre cineastas, paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuestas tras las proyecciones.

Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el auditorio Jim Santy, ubicado en la biblioteca de Park City.

La programación del festival, el cronograma de los paneles y las entradas se darán a conocer el 17 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.
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