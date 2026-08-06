Un nuevo festival de cine trae películas independientes y creadores a Park City este otoño

Park City Film desplegará la alfombra roja para la edición inaugural del Park City Film Festival este otoño, con un enfoque centrado en el cine independiente y las voces creativas emergentes.

A partir del 23 de octubre, el evento de tres días presentará ocho películas, entre ellas cuatro documentales, tres largometrajes de ficción y un cortometraje.

El festival también contará con encuentros entre cineastas, paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuestas tras las proyecciones.

Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el auditorio Jim Santy, ubicado en la biblioteca de Park City.

La programación del festival, el cronograma de los paneles y las entradas se darán a conocer el 17 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.

