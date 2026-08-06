Un nuevo festival de cine trae películas independientes y creadores a Park City este otoño
Un nuevo festival de cine llegará a Park City menos de un año después de que el Festival de Cine de Sundance dejara la ciudad, que fue su sede durante 40 años, para trasladarse a Colorado.
Park City Film desplegará la alfombra roja para la edición inaugural del Park City Film Festival este otoño, con un enfoque centrado en el cine independiente y las voces creativas emergentes.
A partir del 23 de octubre, el evento de tres días presentará ocho películas, entre ellas cuatro documentales, tres largometrajes de ficción y un cortometraje.
El festival también contará con encuentros entre cineastas, paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuestas tras las proyecciones.
Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el auditorio Jim Santy, ubicado en la biblioteca de Park City.
La programación del festival, el cronograma de los paneles y las entradas se darán a conocer el 17 de agosto.
Artículo traducido por María Camperos.