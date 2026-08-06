Las lluvias monzónicas récord en Utah empapan las montañas del norte, pero los embalses permanecen bajos

Julio registró precipitaciones por encima de lo normal en todo Utah; sin embargo, los expertos advierten que el nivel de almacenamiento en los embalses sigue siendo insuficiente.

La estación meteorológica de la biblioteca de Park City registró un récord de 2,5 pulgadas de lluvia el mes pasado, la cifra más alta registrada en esa ubicación desde que comenzaron las mediciones en 1993.

Funcionarios de recursos hídricos del estado informaron que dos estaciones meteorológicas en las montañas Uinta también alcanzaron nuevos récords, mientras que otras siete registraron los segundos acumulados más altos de lluvia para un mes de julio.

En general, las zonas montañosas de Utah recibieron un promedio de 2,2 pulgadas de lluvia en julio, lo que representa el 181% del volumen habitual para ese mes.

A pesar de ello, las lluvias monzónicas de verano suelen ser localizadas. Mientras que las montañas Uinta registraron elevadas precipitaciones, la cercana zona de Rock Creek se mantuvo por debajo de los niveles normales.

La humedad del suelo ha aumentado gracias a las tormentas monzónicas, lo que contribuye a mitigar el riesgo de incendios en esas áreas. No obstante, el almacenamiento en los embalses del estado continúa siendo bajo, situándose en un 54% de su capacidad, lo que representa un descenso del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Artículo traducido por María Camperos.