El incendio Rocky Canyon alcanza las 13,000 acres; hay evacuaciones y advertencias por incendio vigentes

KPCW está trabajando con las autoridades para monitorear el incendio de Rocky Canyon que arde en los condados de Summit y Morgan. A continuación se incluirán las actualizaciones, los avisos de evacuación y la ubicación de los refugios a medida que estén disponibles.

Hasta las 9 a.m. del lunes, se estimaba que el incendio tenía un tamaño aproximado de 13,000 acres y un 0 % de contención.

Las brigadas trabajaron durante la noche para garantizar que el fuego se mantuviera dentro del perímetro existente. Las autoridades informaron que los bordes comenzaron a enfriarse alrededor de las 3 a.m.

ESTADOS DE EVACUACIÓN

A continuación se enumeran los estados de evacuación emitidos por las autoridades. Los estados de evacuación se clasifican como Ready (Preparado), Set (Listo) o Go (Ya / Evacue de inmediato).

Un estado "Ready" (Preparado) significa que los residentes deben ubicar los artículos necesarios que puedan necesitar en caso de evacuación. Un estado "Set" (Listo) significa que los residentes deben colocar todos los artículos necesarios en su vehículo y estar preparados para evacuar de inmediato. Un estado "Go" (Ya) significa que los residentes deben evacuar el área de inmediato. Comuníquese al 911 si necesita asistencia para evacuar. No se retrase reuniendo pertenencias adicionales. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible en el sitio web del Condado de Summit y en Utah Fire Info .

Al este de 300 W en Henefer hasta la I-84

A las 9:51 p.m. del domingo, las autoridades emitieron una alerta de incendio para los residentes al este de 300 W. en Henefer hasta la I-84. El área se encuentra bajo el estado "Set", lo que significa que los residentes deben estar listos para una posible evacuación. Sin embargo, esto no representa una orden de evacuación vigente. Las autoridades aconsejaron a los residentes cargar sus vehículos con sus bolsas de emergencia (go-bags) y otros artículos esenciales.

Al sur de Franklin Canyon hasta Icy Springs/Wohali Way

A las 7 p.m. del domingo, las autoridades del Condado de Summit emitieron una alerta de incendio para los residentes al sur de Franklin Canyon hasta Icy Springs/Wohali Way. Los residentes de esta zona fueron colocados bajo el estado "Ready", lo que significa que deben estar preparados para evacuar. Sin embargo, no se trata de un aviso de evacuación. Las autoridades aconsejaron a los residentes reunir documentos importantes, preparar vehículos y animales, juntar medicamentos y preparar una bolsa de evacuación.

Condado de Summit

Los residentes del Condado de Summit recibieron una alerta a través del sistema de emergencia con instrucciones de evacuar a todos los residentes el domingo por la noche. Las autoridades del Condado de Summit confirmaron que se trató de un error del sistema.

"Ambos lados de West Henefer Road están en estado 'Go'. El resto del pueblo de Henefer está en estado 'Ready'. Y más allá de eso, todos los demás pueden hacer omisión. No hay una amenaza actual por el incendio de Rocky Canyon ni por ningún otro incendio", declaró el portavoz del Condado de Summit, Derek Siddoway, el domingo por la noche.

El Condado de Summit también publicó en Facebook lo siguiente: "Somos conscientes de la alerta de evacuación 'GO' que se difundió en todo el Condado de Summit. En este momento, solo los residentes entre el límite del Condado de Summit en Hog Back Summit y West Henefer Road están bajo orden de evacuación. El resto del pueblo de Henefer se encuentra en estado READY".

Todas las demás áreas pueden ignorar el mensaje. Ingrese a summitcounty.info/emergency para ver las actualizaciones vigentes.

Hog Back Summit County hasta West Henefer Road

Las viviendas entre Hog Back Summit County y West Henefer Road pasaron a estado "GO" a partir de las 3:16 p.m. del domingo. Todos los residentes del área mencionada anteriormente deben evacuar de inmediato.

La reunión comunitaria programada para el domingo 9 de agosto a las 7 p.m. para los residentes de Henefer y las personas afectadas por el incendio de Rocky Canyon fue cancelada.

Autoridades del Condado de Summit señalaron: "En este momento, solo los residentes entre el límite del Condado de Summit en Hog Back Summit y West Henefer Road están bajo orden de evacuación. El resto del pueblo de Henefer se encuentra en estado READY".

Se ha habilitado un refugio temporal en la capilla LDS de Henefer, ubicada en 709 N. Main St. en Henefer.

Desde White's Crossing hasta la represa East Canyon

Los residentes desde White's Crossing hasta la represa East Canyon se encuentran en estado "GO" para evacuación. Los residentes de esta zona deben abandonar sus hogares de inmediato.

Hay un refugio disponible en el Trojan Century Center de la escuela secundaria Morgan High School, ubicado en 699 E. Young St. en Morgan, Utah. Lleve guacales o jaulas para sus mascotas si dispone de ellos; los animales de granja de mayor tamaño pueden acomodarse en el recinto ferial del condado (County Fairgrounds).

Hog Back Summit Hog Back Summit permanece en estado "Ready" ante una posible evacuación por el incendio de Rocky Canyon. Visite summitcounty.info/emergency para consultar las últimas novedades.

CIERRES E IMPACTO EN LAS CARRETERAS

La SR-66 está cerrada.

La SR-65 desde Henefer está cerrada.

El extremo norte del parque estatal East Canyon State Park, incluidos el zona de campamento Dixie Creek Campground y las áreas de uso diurno, se encuentra bajo orden de evacuación.

Parque Estatal Echo: Se prohíbe estrictamente a los visitantes ingresar al agua o ir más allá de la orilla mientras se realizan las labores contra el incendio. Rampas para embarcaciones cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. El parque permanece abierto y operativo para actividades en tierra.

Se prohíbe estrictamente a los visitantes ingresar al agua o ir más allá de la orilla mientras se realizan las labores contra el incendio. Rampas para embarcaciones cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. El parque permanece abierto y operativo para actividades en tierra. Parque Estatal Rockport: Se prohíbe estrictamente a los visitantes ingresar al agua o ir más allá de la orilla mientras se realizan las labores contra el incendio. Rampas para embarcaciones cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. El parque permanece abierto y operativo para actividades en tierra.

CORTES DE ENERGÍA

Rocky Mountain Power reportó un interrupción del servicio eléctrico en White's Crossing debido a los efectos del incendio. Hasta las 10:48 a.m. del domingo, 31 clientes se encontraban sin suministro eléctrico. Se prevé que el servicio quede restablecido para las 11 a.m. del martes 11 de agosto.

ACTUALIZACIONES DEL INCENDIO

9:00 A.M. LUNES



El incendio se mantiene en unas 13,000 acres de extensión y con un 0 % de contención.

Utah Fire Info informó que los equipos contuvieron las operaciones estratégicas de quema desde Hogs Back Summit hasta la represa de East Canyon. El fuego se mantuvo dentro del perímetro y el borde comenzó a enfriarse alrededor de las 3 a.m.

En el extremo occidental, las brigadas trabajan para asegurar el perímetro. Si las condiciones continúan así, pronto podría haber algo de contención en la zona de East Canyon.

En los perímetros norte y este, el fuego cruzó Franklin Canyon.

Aún existe posibilidad de crecimiento en la esquina sureste, lo que podría generar un impacto cerca de la intersección entre la I-80 y la I-84.

Las aeronaves apoyarán en todas las zonas del incendio donde sea necesario.

Se pronostican tormentas eléctricas aisladas en toda la zona del incendio a lo largo del día, con mayor probabilidad alrededor de las 2 p.m. Esto podría traer vientos sostenidos de 45 mph y actividad eléctrica.

8:45 P.M. DOMINGO

Sierra Hellstrom, gerente de programas de la Región 4 del Servicio Forestal, confirmó que el incendio creció hasta un tamaño estimado de 13,000 acres. El fuego permanece al 0 % de contención y no se han registrado estructuras destruidas. Vientos fuertes de entre 50 mph y 70 mph afectaron el incendio, el cual ahora avanza hacia la I-84 y ha girado hacia el sur.



3:45 P.M. DOMINGO

Utah Fire Info reportó que el incendio de Rocky Canyon se expandió en el lado noreste y avanza hacia Henefer, Utah. El fuego también generó focos secundarios al otro lado de la SR-65, dirigiéndose al noreste hacia la zona entre Henefer y Echo Lake, en el corredor de la I-84. Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas seguir todas las órdenes de evacuación y mantenerse alerta a nuevas actualizaciones. Evite la zona en la medida de lo posible para permitir que los equipos de emergencia realicen las labores de extinción de manera segura.



8:30 A.M. DOMINGO

Utah Fire Info reportó que el incendio de Rocky Canyon alcanzaba un tamaño estimado de 2,800 acres. Las autoridades indicaron que los equipos trabajan para establecer un perímetro. Se pide a los residentes mantenerse alejados del área en este momento. Asimismo, las autoridades solicitan a la población abstenerse de volar drones sobre la zona activa del incendio.

FOTOS

10 de agosto de 2026

1 of 4 — Screenshot 2026-08-10 130704.png Photos of the Rocky Canyon Fire taken on Aug. 10, 2026. Connor Thomas / KPCW 2 of 4 — Screenshot 2026-08-10 130635.png Photos of the Rocky Canyon Fire taken on Aug. 10, 2026. Connor Thomas / KPCW 3 of 4 — Screenshot 2026-08-10 130650.png Photos of the Rocky Canyon Fire taken on Aug. 10, 2026. Connor Thomas / KPCW 4 of 4 — IMG_9755.jpg Red stains from retardant dropped on Franklyn Canyon as part of the Aug. 9 Rocky Canyon Fire barrier efforts. Connor Thomas / KPCW

9 de agosto de 2026

1 of 11 — IMG_2086.jpg Photos of the Rocky Canyon Fire in Summit County taken on Aug. 9, 2026. KPCW Listener 2 of 11 — Rocky Canyon Fire view from Henefer Utah A photo of the Rocky Canyon Fire taken in Henefer, Utah, Aug. 9, 2026. Ashton Edwards / KPCW 3 of 11 — Rock Canyon.jpeg A photo of the Rock Canyon Fire taken Aug. 9, 2026. Utah Fire Info 4 of 11 — IMG_0253 (1).JPG Photos of the Rocky Canyon fire taken in Henefer on Aug. 9, 2026. Ashton Edwards / KPCW 5 of 11 — IMG_0257.jpg Photo of the Rocky Canyon Fire taken from Henefer, Utah, Aug. 9, 2026. Ashton Edwards / KPCW 6 of 11 — IMG_0241 (1).JPG Photos of the Rocky Canyon Fire taken in Henefer, Utah, on Aug. 9, 2026. Ashton Edwards / KPCW 7 of 11 — IMG_2088.jpg Photos of the Rocky Canyon Fire in Summit County taken on Aug. 9, 2026. KPCW Listener 8 of 11 — IMG_2087.jpg Photos of the Rocky Canyon Fire in Summit County taken on Aug. 9, 2026. KPCW Listener 9 of 11 — IMG_2085.jpg Photos of the Rocky Canyon Fire in Summit County taken on Aug. 9, 2026. KPCW Listener 10 of 11 — 345.jpeg Photos of the Rocky Canyon Fire taken on Aug. 9, 2026. Utah Fire Info 11 of 11 — 340.jpeg Photos of the Rocky Canyon Fire taken on Aug. 9, 2026. Utah Fire Info

Artículo traducido por María Camperos.