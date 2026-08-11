Artistas y visitantes elogiaban la 57.ª edición del Festival de Artes Kimball de Park City

Miles de residentes y visitantes se congregaron en la Main Street de Park City con motivo de la 57.ª edición del Festival de Artes Kimball, para recorrer las exhibiciones de casi 200 expositores y disfrutar de música en vivo.

Durante la Noche de Residentes del viernes, el festival abrió sus puertas de forma gratuita para los habitantes del área de Park City. Los organizadores indicaron que distribuyeron alrededor de 6,300 pases, además de las entradas vendidas, aunque todavía se encuentran contabilizando las cifras finales.

Glen Kutler Una pintora trabaja afuera de una galería en la Main Street de Park City durante la edición 2026 del Festival de Artes Kimball.

Artistas de todo el país trajeron esculturas, pinturas, fotografías y más al evento de este año, incluyendo la presencia de creadores que repetían su participación. En total, se exhibieron 13 disciplinas artísticas distintas.

Para Andrew Hanley, residente de Park City, su artista favorito es Jeffery Zachmann, creador de esculturas cinéticas. El joven de 14 años comentó que busca el estand de las máquinas de canicas todos los años.

"Creo que eso me impulsó a desarrollar mi propio interés en las máquinas de canicas", señaló. "Imprimí un buen número de ellas en 3D".

El festival resulta muy especial para los artistas locales; este año contó con la participación de 12 creadores de Park City. Entre ellos figuró el joyero Paxton Juhlin, quien asistió a la escuela secundaria Park City High School y creció asistiendo al festival.

"Poder exhibir mi trabajo realmente significa todo para mí", afirmó. "Hago joyería, de modo que creo piezas portables que resultan íntimas para la gente. Me encanta ver cómo las personas se prueban las cosas y descubren qué las hace sentir bellas".

Esta fue la segunda temporada de Juhlin en el festival, siendo uno de los 16 artistas galardonados con el premio Best-In-Show en la edición 2026 .

Juhlin fue además uno de los dos artistas locales en recibir este reconocimiento. Por su parte, el fotógrafo residente de Heber, Johnny Adolphson, también obtuvo un premio en su primera participación en el festival.

Glen Kutler Multitud en la Main Street de Park City durante la edición 2026 del Festival de Artes Kimball.

Otros artistas viajaron desde distintos puntos del país para exhibir sus obras. Este año fue la primera vez que la artista radicada en Chicago, Gina Pannorfi, participó como expositora en el festival, e indicó que se trata de uno de los mejores eventos de arte a los que ha asistido.

"El calibre del trabajo se encuentra entre los más altos del país y a la par de las mejores exhibiciones a nivel nacional. Hay muchísima obra de gran formato aquí y se ve a personas que no suelo encontrar en otros lugares, probablemente por esa misma razón".

Ese mismo entusiasmo se reflejó entre los visitantes, de los cuales algunos viajan a Park City exclusivamente para este festival anual.

Rita Silverman, de 84 años y residente de Boca Ratón, Florida, viaja cada año para visitar a su hija y asistir al evento.

"Este es uno de los festivales por los que sí me desplazo", comentó. "Por supuesto que siempre hacen esta clase de eventos en el área de Boca, pero son distintos. los artesanos son diferentes".

El Festival de Artes Kimball, de tres días de duración, concluyó su edición anual el 9 de agosto .

Artículo traducido por María Camperos.