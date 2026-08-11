Los residentes de Henefer se unen ante el avance del incendio de Rocky Canyon y las evacuaciones

La localidad de alrededor de 1,000 habitantes en el norte del condado de Summit observó con inquietud el lunes cómo las columnas de humo se elevaban desde las colinas hacia el oeste.

Tyler Hammond, de 16 años y residente del sector sur del pueblo, nunca antes había tenido que prepararse para una evacuación.

"Anoche establecimos turnos de guardia para vigilar sobre la colina y ver si el fuego llegaba hasta allí", comentó el lunes por la mañana. "Nos despertábamos cada dos horas, simplemente para monitorearlo".

Esa misma tarde, las autoridades comenzaron a ampliar la zona de evacuación hacia el casco urbano de Henefer .

El incendio de Rocky Canyon, reportado por primera vez el 7 de agosto cerca del embalse East Canyon, se había extendido a 13,601 acres con un 0% de contención

Connor Thomas / KPCW Un helicóptero con destino al incendio de Rocky Canyon transporta agua sobre el valle de Henefer y la Interestatal 84 al mediodía del 10 de agosto de 2026.

Las altas temperaturas de la tarde y los fuertes vientos del oeste impulsaron el avance del fuego, según informó Sierra Hellstrom, portavoz de los equipos de bomberos que combaten el incendio.

"Con las condiciones que estamos viendo este verano en Utah, no hace falta mucho para que los incendios se propaguen rápidamente", señaló Hellstrom.

Añadió que aún no está claro si se ha perdido alguna estructura a causa de las llamas. Las autoridades han manifestado que el incendio fue provocado por causas humanas.

Los residentes se concentraron el lunes a lo largo de la Main Street de Henefer para observar la columna de humo. Carl Miller, proveniente de Coalville, recordó los relatos sobre incendios forestales de la época en que trabajaba para el Servicio Forestal de los EE. UU.

"Los muchachos del equipo de bomberos regresaban de los incendios y nos contaban sobre estos árboles cuando el fuego llega a la copa y se propaga en masa (crown out). Decían que es la cosa más aterradora que te pueda tocar presenciar, por lo rápido que sucede, y el calor radiante que emite es simplemente inimaginable", comentó Miller.

La familia de su hijo fue una de las primeras en evacuar el área de Henefer y se trasladó a quedarse con parientes en Evanston, Wyoming. El principal refugio de evacuación se estableció en el centro de estaca de la Iglesia SUD en Coalville, ubicado en el 40 N. Main Street.

Connor Thomas / KPCW Los residentes se reúnen a lo largo de la Main Street de Henefer para observar el incendio de Rocky Canyon, el 10 de agosto de 2026.

Blaine Blonquist recorría en bicicleta las tierras agrícolas en los alrededores de Henefer el lunes por la mañana. Comentó a KPCW que evacuar a sus caballos podría ser complicado en caso de recibir la orden de desalojo.

En las cercanías, los ganaderos ya se encontraban trasladando burros, ovejas, ganado vacuno y otros animales fuera de las colinas. Las autoridades habilitaron un centro de evacuación para ganado cerca de Morgan.

Coulter Ferry observaba el incendio a la distancia desde su casa, situada al otro lado de la Interestatal 84 y del río Weber frente a Henefer.

"Enganchamos unos remolques para caballos y fuimos de prisa al pueblo a ayudar a la gente a sacar todas sus pertenencias de las casas y a trasladar el ganado de un lado a otro", señaló. "Eso es algo increíble de esta comunidad, porque todo el mundo está dispuesto a dar una mano".

Hammond también ha sido testigo de esta solidaridad comunitaria.

"Una vez que empacamos todas nuestras cosas, fuimos por la carretera hasta la casa de nuestros amigos para ver cómo estaban y si necesitaban ayuda", contó Hammond. "Pero ya había un montón de gente haciendo lo mismo que nosotros, así que es fantástico".

Esta es una noticia en desarrollo. Acompañe aquí las últimas novedades sobre el incendio de Rocky Canyon .

Artículo traducido por María Camperos.

