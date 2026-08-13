Un grupo de Park City afirma que miles de personas firmaron una petición sobre Bonanza Park

PLACE-PC planea presentar su petición en la reunión del Concejo Municipal de Park City el jueves, en oposición a la trayectoria actual proyectada para el terreno de 5 acres en Bonanza Park.

El terreno de propiedad municipal, ubicado en Kearns Boulevard y Bonanza Drive, alberga una estación de servicio clausurada y el resto del espacio se encuentra baldío. El Municipio de Park City lo adquirió en 2017 con la esperanza de crear un distrito de arte y cultura.

Casi una década después, el concejo municipal seleccionó un diseño de Brinshore Development que contempla una combinación de viviendas y espacios verdes.

PLACE-PC aboga por "más parque, menos ciudad" (more park, less city), un lema que ha estampado en camisetas y carteles para jardines. El grupo ha presentado diseños alternativos en su sitio web . Tom Seitz, miembro de la organización, señaló que la ciudad necesita hacer una pausa.

"Una vez que vimos físicamente cómo lucía, qué se estaba proponiendo y la forma en que se financiaba, entre otros aspectos, empezamos a plantear dudas al respecto", afirmó el 11 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW. "Y nos vimos respaldados por la importante cantidad de personas que se acercaron a nosotros y, en el caso de nuestra campaña de recolección de firmas, respaldaron la petición para decir: 'Un momento, no teníamos idea de que esto estaba por ocurrir'".

La ciudad aportará hasta 40 millones de dólares provenientes del impuesto a las habitaciones de hotel para dividir los costos de desarrollo con Brinshore.

El miércoles se llevara a cabo la segunda de al menos tres audiencias públicas que la Comisión de Planificación de Park City ha programado para el proyecto. En el último año se celebraron varias audiencias de este tipo antes de que el concejo municipal votara a favor de seguir adelante.

Kristine Weller / KPCW Casi 20 residentes locales se unieron a los siete miembros de la Comisión de Planificación de Park City, al personal municipal y a los desarrolladores en un recorrido de campo por el terreno de 5 acres en Bonanza Park el miércoles 24 de junio de 2026.

Correspondería al concejo dar marcha atrás a su decisión de marzo de 2026 de avanzar con los planes de Brinshore, por lo que a ellos planea dirigirse PLACE-PC el jueves.

De las aproximadamente 2,000 personas que firmaron la petición, Kelly Pfaff, de PLACE-PC, señala que la mayoría son residentes de Park City. Algunos de los que firmaron en el supermercado The Market provenían de otros lugares del condado de Summit o de Salt Lake City.

Pfaff afirmó que todos ellos realizan consumos en Park City y coinciden en el aprecio por la belleza natural y las vistas hacia las montañas. La altura del proyecto de 5 acres es una de las mayores preocupaciones de PLACE-PC.

"Nos estamos dando cuenta de que en realidad mucha gente no conoce el proyecto, así que ha sido positivo ser esa fuente de información para ellos, mostrándoles lo que la ciudad ha estado haciendo al respecto", comentó. "Hemos recibido mucho más apoyo del que esperábamos obtener".

Quienes respaldan el proyecto sostienen que este cumple con muchas de las demandas de los peticionarios.

"Hacemos un llamado al concejo municipal para que busque una visión diferente para este lugar: un parque público para los residentes de Park City, un punto de encuentro central para la recreación, el arte local, el uso municipal y el disfrute de la comunidad", declaró Pfaff, leyendo el texto de la petición.

Aproximadamente 2 acres en el centro de las 106 unidades residenciales propuestas permanecerán como espacio abierto, incluyendo un pequeño anfiteatro, un parque infantil y una zona de césped.

La mayoría de las viviendas, 88 en total, serían de valor asequible, y la planta baja de cada edificio contaría con locales comerciales.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

