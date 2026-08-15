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UDOT completará el proyecto del carril de giro a la izquierda en Kimball Junction

KPCW | By Sydney Weaver
Published August 15, 2026 at 8:18 AM MDT
Crews install a new traffic signal at the state Route 224 and Ute Boulevard intersection.
UDOT
Las brigadas instalan un nuevo semáforo en la intersección de la ruta estatal 224 y Ute Boulevard.

A partir del lunes, los conductores del condado de Summit dispondrán de dos carriles de giro a la izquierda desde la ruta estatal 224 hacia Ute Boulevard en Kimball Junction.

UDOT

El domingo, el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) pondrá en marcha los nuevos semáforos en la ruta estatal 224 y se preparará para habilitar los dobles carriles de giro a la izquierda en ambas direcciones (norte y sur).

Las brigadas cerrarán carriles y retirarán los semáforos antiguos a partir de las 9 p.m.

Los dobles carriles de giro a la izquierda quedarán abiertos el lunes alrededor de las 6 a.m.

Artículo traducido por María Camperos.
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