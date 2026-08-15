UDOT completará el proyecto del carril de giro a la izquierda en Kimball Junction

UDOT

El domingo, el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) pondrá en marcha los nuevos semáforos en la ruta estatal 224 y se preparará para habilitar los dobles carriles de giro a la izquierda en ambas direcciones (norte y sur).

Las brigadas cerrarán carriles y retirarán los semáforos antiguos a partir de las 9 p.m.

Los dobles carriles de giro a la izquierda quedarán abiertos el lunes alrededor de las 6 a.m.

Artículo traducido por María Camperos.