Informe del transporte público de Park City: autobuses puntuales y 90% de cobertura residencial

El personal del Departamento de Transporte de Park City está midiendo el rendimiento del servicio de tránsito mediante diversas métricas, entre las que se incluyen la puntualidad, la productividad y el área de cobertura.

El primer informe trimestral , correspondiente al periodo de abril a junio de 2026, refleja que los autobuses cumplen con el horario asignado casi el 90 % de las veces, lo que coincide con el objetivo fijado por la ciudad.

El administrador municipal, Adam Lenhard, señaló que estas cifras permiten a la administración hacer que el transporte sea cada vez más accesible.

“A medida que evaluamos estos datos conforme se reciben, obtenemos una orientación valiosa sobre cómo y dónde podemos mejorar”, afirmó el 19 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW .

El informe indica que más del 90 % de las residencias habituales se ubican a menos de media milla a pie de una ruta de autobús, cumpliendo también con las metas municipales.

Sin embargo, alcanzar este nivel de cobertura solo es posible gracias a la línea 20 Tan (hail-and-ride o abordaje a mano alzada), la cual registra el nivel de usuarios más bajo del sistema, con un promedio de 1.9 pasajeros por hora. Esta cifra se sitúa por debajo de la media de 8 pasajeros por hora que registran otras "rutas de cobertura" vecinales de características similares.

“Esas rutas están diseñadas precisamente para adentrarse en zonas de menor densidad y menos pobladas; sabemos desde su creación que tendrán un volumen más bajo de pasajeros”, explicó.

Sin la línea 20 Tan, únicamente el 75 % de los hogares se encontrarían a menos de media milla de una ruta de autobús.

Las líneas de mayor demanda en zonas de alta densidad, conocidas como "rutas de afluencia", registraron un promedio de 10 pasajeros por hora durante los meses de abril y mayo. Según el informe, esta menor demanda era previsible debido a la temporada baja. La afluencia aumentó en junio, quedando muy cerca de la meta de 14 pasajeros por hora establecida por el municipio.

Por otra parte, los autobuses urbanos cumplen con el objetivo del 97 % en salidas puntuales desde la terminal.

A futuro, la ciudad prevé incorporar datos sobre la ocupación de estacionamientos durante los periodos de mayor demanda, así como el tiempo de respuesta del equipo de atención hacia los usuarios.

Park City Municipal es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

