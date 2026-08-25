El Concejo Municipal de Park City podría respaldar un programa piloto de transporte económico al aeropuerto

La Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City , junto con Snow Country Limousine , buscan poner en marcha un servicio de transporte exprés (shuttle) hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City.

El Concejo Municipal de Park City expresó interés en el programa piloto durante su reunión del jueves.

La prueba piloto propuesta operaría durante 15 semanas en la temporada de invierno, con salidas cada hora entre las 4:00 a.m. y la medianoche. Se prevé que el servicio, de estilo transporte público, traslade a unos 90 pasajeros al día y realice 9,500 viajes a lo largo de la temporada. A máxima capacidad, Snow Country estima que el transporte podría movilizar a un total de 37,000 pasajeros.

La presidenta y directora ejecutiva de la oficina de visitantes, Jennifer Wesselhoff, afirmó que el proyecto respalda los objetivos del municipio.

“Se enmarca en nuestro plan comunitario de turismo sostenible”, señaló. “Además, nos permite posicionarnos de mejor manera como un destino en el que no se requiere el uso del automóvil”.

La entidad turística y Snow Country indicaron que el programa piloto tendrá un costo cercano a los $820,000 dólares, monto que cubrirá publicidad, mantenimiento y la reducción de las tarifas para los usuarios.

Actualmente, buscan conseguir compromisos de aportación de $10,000 dólares por parte de diversos hoteles locales.

“Muchos de ellos consideraron que este programa podría ser un gran incentivo para el mercado corporativo y de grupos cuando evalúan visitar Park City frente a otros destinos competidores en Colorado”, explicó Wesselhoff.

Wesselhoff añadió que el sector hotelero también ha mostrado interés en respaldar un servicio similar durante la época de verano.

El Concejo del Condado de Summit ya aprobó fondos para apoyar la iniciativa, al otorgarle en junio una subvención de $160,000 dólares proveniente del impuesto a restaurantes.

Los concejales de Park City analizan igualar esa cifra. Wesselhoff indicó que esto permitiría cubrir una parte del déficit de $390,000 dólares que afronta actualmente el proyecto, y precisó que, de no alcanzarse la meta presupuestaria de $820,000 dólares, se ajustaría el alcance de la prueba piloto.

El objetivo, resaltó Wesselhoff, es ofrecer este transporte a residentes y visitantes a un precio accesible.

“El costo podría situarse en torno a los $15 dólares por persona, ya que evidentemente necesitamos competir con las plataformas de viajes compartidos como Uber y otras, cuyas tarifas rondan los $60 dólares por vehículo”, afirmó.

Snow Country ofrece servicios privados de transporte aeroportuario en comunidades con estaciones de esquí en Utah, Montana y Colorado, además de viajes punto a punto y alquiler por horas.

Adam Herrup-Morse, representante de Snow Country, destacó que el plan piloto ofrecerá una alternativa de transporte al aeropuerto más económica y flexible para Park City.

“Si es 26 de diciembre y hay 50 personas que desean subir a las 10 a.m., excelente, enviamos un autobús de gran capacidad”, comentó. “El sistema de reservas no solo permite recaudar ingresos, sino supervisar qué vehículos desplegar para optimizar la eficiencia al máximo”.

El servicio dejará a los pasajeros en hoteles específicos y en algunos puntos clave que el concejo determine pertinentes.

Los miembros del concejo decidirán si asignan fondos al proyecto cuando la propuesta regrese a la mesa de discusión este otoño.

Artículo traducido por María Camperos.

