El Plan General de Snyderville Basin está listo para recibir los comentarios de los residentes

Los residentes podrán dar sus comentarios sobre el borrador del plan general durante la reunión de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin este martes a partir de las 6:00 p.m. El borrador completo se encuentra disponible a través de la orden del día de la comisión en línea .

El documento consta de 11 capítulos, dos más que el plan general anterior adoptado en 2015. Los temas abarcan desde vivienda y espacios abiertos hasta transporte, desarrollo económico, salud y recreación.

En Utah, los planes generales suelen ser de carácter orientativo o no vinculantes. Sin embargo, el código de Snyderville Basin establece que todos los desarrollos deben ser “coherentes con el plan general”.

Los vecinos del vecindario de Trailside, ubicado entre Round Valley y Silver Creek Junction, han seguido de cerca el proceso del plan general este verano debido a inquietudes sobre el desarrollo urbano .

Karen Riley es una de las residentes que organizó el grupo “Trailside Together” para oponerse a un posible proyecto en las cercanías e informar a los vecinos sobre el proceso de desarrollo.

“Hemos leído las conclusiones de la propia encuesta del condado y coinciden con lo que escuchamos de nuestros vecinos: los residentes le otorgan el mayor valor a los espacios abiertos y al acceso a las áreas naturales”, declaró Riley ante los comisionados de planificación el 14 de julio.

El planificador principal del condado de Summit, Ray Milliner, indicó a Riley que la planificación a nivel de vecindario se llevará a cabo una vez que se consolide el plan general global.

“Una vez que esos capítulos avancen en el proceso, la instrucción que he recibido es comenzar a trabajar en los planes vecinales”, señaló. “Por lo tanto, los planes vecinales probablemente iniciarían en algún momento del invierno”.

El plan general enumera un total de 16 vecindarios, y actualmente solo Kimball Junction cuenta con un plan vecinal propio. Los demás se elaborarán desde cero.

Aunque los planes vecinales no serán el tema de la audiencia pública de este martes, los residentes podrán opinar sobre el mapa de uso futuro del suelo correspondiente a su zona.

De acuerdo con el plan general, dichos mapas son “flexibles”, pero reflejan “una intención general sobre los usos preferidos del suelo a futuro”.

Se han realizado modificaciones en los mapas de uso futuro del suelo desde 2015, muchas de las cuales reflejan el crecimiento de los límites urbanos de Park City.

Por ejemplo, la parcela del Distrito Escolar de Park City donde los vecinos de Trailside temen nuevos desarrollos figuraba como “residencial de densidad media” en 2015. Ahora aparece catalogada como una posible zona de anexión para Park City.

Artículo traducido por María Camperos.

