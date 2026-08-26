La Comisión de Planificación de Park City revisará las alturas modificadas de los edificios en Bonanza Park

Los residentes locales tendrán este miércoles una nueva oportunidad para dar su opinión sobre la propuesta de desarrollo de 5 acres en Bonanza Park .

La Comisión de Planificación de Park City ha estado evaluando los planos desde finales de junio y ha manifestado su preocupación por la altura de las edificaciones. Seis de las siete estructuras proyectadas superaban el límite de zonificación fijado en 35 pies, así como la excepción de 40 pies permitida para techos a dos aguas.

En respuesta, el desarrollador ha reducido la altura de cinco de los edificios de tres niveles.

Para aproximarse al máximo permitido por la normativa de zonificación, la nueva propuesta reduce la altura interior de los pisos residenciales de nueve a ocho pies, y la de los niveles comerciales de 12 a 10 pies. Asimismo, la inclinación de los tejados a dos aguas se modificó de una proporción de 12 a 12 a una de 4 a 12.

Estos ajustes limitan la altura desde el piso terminado hasta el parapeto a unos 35 pies. Sin embargo, algunas secciones de los edificios —que se extienden a lo largo de 120 pies— seguirán superando los 35 pies debido a la pendiente del terreno.

Se contempla que una de las estructuras adyacentes a Munchkin Road mantenga sus cuatro niveles, aunque se le aplicarán modificaciones de diseño similares para disminuir su altura total.

Durante la sesión, la comisión también revisará una comparativa sobre la demanda de estacionamiento en proyectos similares y el impacto proyectado en el tráfico.

La reunión se llevará a cabo el miércoles a las 5:30 p.m . en la sede del Ayuntamiento. La comunidad podrá asistir de manera presencial o conectarse de forma virtual.

El Municipio de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.