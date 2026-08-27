La Escuela Secundaria Park City da la bienvenida a un campeón mundial como nuevo entrenador de lacrosse

Hartzell ha sido seleccionado siete veces al All-Star y cuenta con dos campeonatos de la Major League Lacrosse. Además, ayudó a la selección de Estados Unidos a ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lacrosse de 2018.

Se retiró en 2023 tras 16 años de competencia profesional y, desde entonces, ha ejercido como entrenador a nivel secundario, de clubes y universitario.

Hartzell sustituye a Michael Persky, quien se retiró al concluir la temporada 2026 tras siete años al frente del equipo.

El lacrosse de escuela secundaria en Utah comienza en la primavera.

Artículo traducido por María Camperos.