Se ordena a Kouri Richins reembolsar $1.4 millones del seguro de vida de su esposo asesinado

Un jurado del Condado de Summit declaró culpable a Kouri Richins de envenenar mortalmente a su esposo, Eric Richins, en 2022 con el fin de obtener un beneficio económico.

El 28 de agosto, un juez del Tribunal del tercero Distrito ordenó a la exagente de bienes raíces reembolsar aproximadamente 1.4 millones de dólares cobrados por concepto de pólizas de seguro de vida tras el fallecimiento de su cónyuge.

El equipo defensor de Richins no se opuso al monto fijado, pero solicitó al tribunal aplazar la restitución mientras avanza el proceso de apelación de su condena. En mayo, el juez Richard Mrazik la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Mrazik expresó dudas sobre si la legislación de Utah le faculta para postergar el pago de la restitución. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que su abogada, Wendy Lewis, argumente a favor de una suspensión en el futuro.

“La postura del tribunal respecto al estatuto aplicable es que estoy obligado a emitir esta determinación y, dado que la Sra. Richins se encuentra encarcelada, debo remitir dicho monto a la Oficina de Cobro de Deudas del Estado”, declaró el juez. “Sra. Lewis, si encuentra fundamentos jurídicos en contrario, con gusto los evaluaré”.

Los documentos judiciales precisan que Richins adeuda $1,017,018.49 a Auto Owner’s Insurance y $352,562.61 a TruStage, montos que cobró tras el deceso.

Aún se desconoce si Richins dispone de los recursos financieros necesarios para saldar la restitución.

Mrazik ya había determinado previamente que ella carecía de fondos para sufragar su propia defensa antes del juicio por homicidio. Desde entonces, Richins ha sido representada por defensores públicos financiado por el Condado de Summit, entidad que también asumirá los costos de su apelación.

Los reclusos del estado pueden generar ingresos mediante empleos dentro de la prisión para liquidar sus deudas.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro Prison Policy Initiative , el salario por hora para los internos en las dos prisiones de Utah oscila entre los 60 centavos y $1.75 dólares.

Artículo traducido por María Camperos.