La Comisión de Planificación de Park City favorece la reducción de alturas de las edificaciones en Bonanza Park

La Comisión de Planificación de Park City celebró este miércoles su tercera audiencia pública sobre la propuesta para el terreno de 5 acres en Bonanza Park.

El desarrollador presentó alturas reducidas para los seis edificios que contemplan unidades residenciales. Anteriormente, todas esas estructuras superaban el límite de zonificación de 35 pies y la exención de 40 pies permitida para los tejados a dos aguas.

Ahora, cinco de esos edificios cumplen en su mayoría con el código. Steven Swisher, de GTS Development, explicó que el centro de cada una de las estructuras mide 35 pies desde el suelo hasta el parapeto y 40 pies hasta la parte superior del tejado a dos aguas.

“Esas son las alturas en la parte central del proyecto, pero el terreno tiene una elevación en un lado y una inclinación hacia abajo en el otro, lo que hace que una porción del edificio supere esos 40 pies”, señaló Swisher.

Swisher detalló que la variación en la mayoría de las estructuras es de aproximadamente 1.5 pies. Sin embargo, para el edificio que colinda con Bonanza Drive y Munchkin Road, la diferencia alcanza hasta los 4 pies.

Para ajustarse más al máximo permitido por la zonificación, la nueva propuesta reduce la altura de los pisos residenciales de 9 a 8 pies y la de los niveles comerciales de 12 a 10 pies. Asimismo, las pendientes de los tejados a dos aguas pasaron de 12 por 12 pies a 4 por 12 pies.

Los comisionados se mostraron a favor de la reducción general de las alturas. Sin embargo, dos de ellos —Matthew Day y Seth Beal— señalaron que los tejados con inclinación de 4 por 12 no lucen tan bien como los originales. Day sugirió presentar alternativas con pendientes de 12 por 12 y 7 por 12 adaptadas a la nueva altura, ya que esos ángulos se alinean mejor con el distrito histórico.

“Creo que ahora la estructura luce más masiva”, afirmó. “Me alegra que se haya bajado a los 35 pies, pero volvería a colocar los picos a 12 por 12, ya que en realidad no es toda la edificación la que alcanza esa altura”.

Por el contrario, los comisionados John Frontero y Grant Tilson no se mostraron a favor de incrementar la altura —ni siquiera en secciones específicas— solo por motivos estéticos.

Un sexto edificio de cuatro pisos, ubicado en la intersección de Munchkin Road, aún requeriría una exención de altura. Con las reducciones en los pisos, su dimensión total quedaría en aproximadamente 40 pies hasta el parapeto y 49 pies hasta la punta de los tejados. La comisión se mostró abierta a otorgar dicha excepción.

Los comisionados también revisaron los planes de mitigación de tráfico y estacionamiento del proyecto. De acuerdo con las evaluaciones del desarrollador, el desarrollo en Bonanza añadiría una demora de 1.4 segundos en la intersección de Kearns Boulevard y Bonanza Drive durante la hora pico de la mañana, y de 2.6 segundos durante la tarde.

Los planos proyectan 280 espacios en un estacionamiento subterráneo, superando los 208 exigidos por el código. Cerca de 130 plazas estarán destinadas a los residentes, mientras que el resto será para empleados y visitantes.

Frontero y Shand consideraron que el número de espacios es excesivo. Shand enfatizó el esfuerzo de la ciudad para incentivar el uso del transporte público entre residentes y visitantes.

“Creo firmemente que reducir el estacionamiento cambiará los hábitos de la gente”, sostuvo. “Lo que no se debe hacer es ofrecer más cajones de estacionamiento e incentivar a que más personas conduzcan en lugar de buscar otros medios de transporte”.

Los planes volverán a ser evaluados por la comisión el 9 de septiembre. Esa noche no habrá audiencia pública, pero se abrirán nuevas oportunidades para comentarios de la comunidad más adelante.

La Municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

